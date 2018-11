Una mattanza | i femminicidi nel weekend dei morti

huffingtonpost

(Di lunedì 5 novembre 2018) Si, era ildei, il 2 novembre, ma forse quest'anno abbiamo esagerato. Soprattutto con le donne. È vero, i disastri ambientali, figli di incuria e abusi su un territorio troppo fragile per reggere l'onda dei cambiamenti climatici, hanno mietuto le vittime più numerose e innocenti. Ma purtroppo è stato anche un fine settimana di violenza maschile sulle donne. Non solo, ma anche torture, sequestri, minacce.Mentre nel nostro Paese, da inizio anno ad oggi, il pallottoliere dellead opera di mariti, compagni, fidanzati, partner delle vittime arriva a 75, ancora troppi tra politici, giornalisti, opinionisti, disconoscono il fenomeno, lo trattano con superficialità, lo ascrivono a categorie diverse da quelle a cui spetterebbero tali violenze e tali. Ancora "conflitti di coppia", "ex che vogliono ricominciare", "raptus di ...