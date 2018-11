Un nuovo studio scientifico conferma che l’obesità accorcia la vita : (foto: Getty Images) Arrivano nuove conferme scientifiche sull’importanza di mantenersi in forma. Secondo l’ultimo studio pubblicato su Lancet Diabetes and Endocrinology e condotto dai ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine, un indice di massa corporea (Bmi) troppo alto o troppo basso è correlato a un aumento del rischio di sviluppare diverse patologie – dalle malattie cardiovascolari al diabete di tipo 2 fino (forse) ...

Domenica In - Naike Rivelli si presenta in studio in versione super sexy e rivela : “Sono di nuovo single” : Quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Domenica In, Naike Rivelli ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look super sexy. Ospite di Mara Venier assieme alla mamma Ornella Muti, Naike ha sfoggiato una camicetta nera molto trasparente che lasciava bene in vista l’intimo rosso. In un’intervista a 360 gradi, la showgirl ha raccontato molti aspetti della sua vita privata, parlando del primo bacio e della fine della storia ...

Secondo un nuovo studio le radiazioni dei cellulari sono dannose per i topi : Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti sembra non lasciare dubbi: quantomeno i vecchi cellulari sono dannosi per le cellule cerebrali dei topi L'articolo Secondo un nuovo studio le radiazioni dei cellulari sono dannose per i topi proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo e atteso studio su cellulari e tumori : È stato pubblicato dopo anni di ricerche e ha trovato delle correlazioni, ma bisogna avere davvero MOLTA cautela nel maneggiarne i risultati The post Il nuovo e atteso studio su cellulari e tumori appeared first on Il Post.

eSports - arrivano i joystick per gli smartphone? Il nuovo studio della Microsoft! : Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale! Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità! «I ...

nuovo studio americano suggerisce correlazione tra malformazioni venose intracraniche e demielinizzazione in pazienti con Sclerosi Multipla : In un recente studio [1] pubblicato dalla rivista scientifica American Journal of Neuroradiology, un gruppo di ricercatori americani dell’Università Utah Health Sciences Center, Salt Lake City, ha approfondito la relazione esistente tra le anomalie di segnale alla risonanza magnetica cerebrale in presenza di malformazioni venose intracraniche (cosiddette DVA, malformazioni congenite del sistema venoso) e la Sclerosi Multipla (SM). Scopo ...

Outward : a breve un assaggio del nuovo RPG open world di Nine Dots Studios : Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy. In Outward, il giocatore, non è solo il ...

Biologia : ecco dove si sono sviluppati i primi vertebrati - pubblicati i risultati di un nuovo studio : L’acqua poco profonda delle lagune è stata la culla dei primi vertebrati, i pesci comparsi sulla Terra circa 480 milioni di anni fa. A giungere a questa conclusione è stato uno studio pubblicato sulla rivista Science dal gruppo dell’Università americana della Pennsylvania coordinato dalla paleobiologa Lauren Sallan. Le tracce fossili delle origini dei vertebrati sono rare e date da piccoli frammenti. Solo circa 420 milioni di anni fa ...

Fist of the North Star : Lost Paradise - le avventure di Ken il Guerriero rivivono su Playstation 4 nel nuovo action rpg dello studio Ryu ga Gotoku – Recensione : Fist of the North Star: Lost Paradise è l’ultimo gioco dedicato a Ken il Guerriero, i suoi predecessori non hanno mai entusiasmato il grande pubblico, risultando spesso noiosi e mancanti di quel pathos che permeava l’opera originale che negli anni 80 ha conquistato milioni di fan; l’ultima creazione dello studio Ryu ga Gotoku, i creatori della saga di Yakuza, e pubblicata da SEGA in esclusiva Playstation 4 è ...

Il nuovo album di Gianna Nannini è già in cantiere? La rocker in studio dopo Amore gigante : Un nuovo album di Gianna Nannini potrebbe essere già in cantiere nonostante l'ultimo progetto discografico Amore gigante sia uscito soltanto un anno fa. La rocker senese è già tornata in studio di registrazione e potrebbe essere al lavoro su nuova musica in vista del rilascio del ventesimo album in studio della sua carriera, quando è passato circa un anno dalla pubblicazione di Amore gigante. L'ultimo album della Nannini era arrivato sul ...

Tiziano Ferro in studio per il nuovo album : gli ultimi aggiornamenti sul successore de Il mestiere della vita : Tiziano Ferro in studio per registrare il nuovo album di inediti: ad aggiornare i fan sul proseguimento dei lavori è lo stesso artista di Latina che attraverso un nuovo scatto sui social racconta di essere a lavoro in studio di registrazione, sulle nuove canzoni. "Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo" sono le parole del cantante a proposito dei lavori sul nuovo disco, atteso seguito dell'album Il mestiere della vita, certificato 5 ...

