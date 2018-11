Un Milan da pazzi tra gol all' ultimo minuto e infortuni Ma ora Betis e Juve

Calciomercato Milan - il like di Leonardo che fa impazzire i tifosi rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan è in netta ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Chievo, la squadra rossonera ha tutte le chance per poter lottare per obiettivi importanti, anche per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per gennaio e giugno, in particolar modo Leonardo scatenato. Nelle ultime ore un like del dirigente ha fatto ...

Milano ospita Sneakerness - l’evento che fa impazzire gli sneaker lovers : Gambe in spalla, popolo di sneakerhead, di collezionisti, di fanatici delle sneakers: allacciatevi le stringhe e scaldate le suole perché per due giorni ci sarà un gran da fare. sneakerness, l’evento più seguito di sneaker culture a livello internazionale, sbarca finalmente a Milano con la sua prima edizione italiana proprio il prossimo weekend, il 6 e il 7 ottobre. E ha trovato la sua collocazione perfetta negli spazi suggestivi di Fabbrica ...

Tutti pazzi per Elisabetta Franchi : è lei la vera regina della Milano Fashion Week [FOTO e VIDEO] : Uno show da favola: Elisabetta Franchi si è superata per celebrare i 20 anni del brand con la collezione primavera-estate 2019 alla Milano Fashion Week La Milano Fashion Week sta regalando spettacolo puro a Tutti gli appassionati di moda: musica, moda, party, sfilate e tantissimo altro nella capitale della moda per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2019. Uno show favoloso, ieri, alla Scuola Militare Teuliè di Milano per la ...

VIDEO Highlights Italia-Finlandia 3-0 - sesta vittoria degli azzurri ai Mondiali di volley : Forum di Milano impazzito : L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di volley maschile, travolge la Finlandia con un roboante 3-0 e infila la sesta vittoria consecutiva che sostanzialmente vale la qualificazione alla Final Six della rassegna iridata. Il pass matematico per la terza fase della competizione deve ancora arrivare ma ormai sembra una formalità, la nostra Nazionale ha tagliato il traguardo e si lancia con più sicurezza versa la super sfida contro la ...

IRAMA/ Video - platea impazzita a Milano : il primo concerto è già sold out (Wind Summer Festival 2018) : IRAMA, il 2018 è stato sicuramente l'anno del grande riscatto per questo giovanissimo artista. Tornerà ancora una volta sul palcoscenico stasera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:37:00 GMT)

Un insulto e il discorso motivazionale - la Pausini fa impazzire i fan a Milano : Dagli applausi per il discorso "motivazionale" a quelli per la parolaccia scappata durante la strofa di una canzone. Laura Pausini è stata travolta d'affetto dai fan a Milano durante la prima, delle ...

Milan - senti Ricardo Rodriguez : “pronti a tutto per Gattuso e per quei pazzi dei tifosi” : Ricardo Rodriguez ha detto no all’offerta del Psg in estate, il calciatore svizzero ha scelto di restare al Milan per giocarsi la corsa alla Champions Ricardo Rodriguez è impegnato in queste ore con la maglia della Nazionale svizzera. Il terzino però, è stato interpellato da tagblatt.ch anche in merito ad alcuni argomenti che riguardano il Milan, su tutti l’offerta del Psg di questa estate: “Sì, c’era interesse e fa ...