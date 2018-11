Un fronte comune della sinistra contro la destra che scommette sulle paure

Salvini e Di Maio fanno fronte comune : “Non ci saranno banche in difficoltà” : Vertice domenicale a Palazzo Chigi fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: al centro, ancora la bocciatura della legge di bilancio e la paventata crisi del sistema bancario italiano nel caso di una ulteriore crescita dello spread. "Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e Movimento 5 Stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese", ha spiegato Salvini.Continua a leggere