Un flop il nuovo iPhone XR | Apple dà un freno ai suoi produttori

optimaitalia

: Un flop il nuovo #iPhoneXR: Apple dà un freno ai suoi produttori - OptiMagazine : Un flop il nuovo #iPhoneXR: Apple dà un freno ai suoi produttori - cheTVfa : Lo Zecchino d'Oro in prima serata con la conduzione di Carlo Conti cambia collocazione. Inizialmente previsto per v… - thefrancy_tata : @ParamountItalia doppiaggio nuovo #indianajones ?????? ridateci l originale #georgelucas #doppiaggio #doppiatori #flop… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Non sono esattamente incoraggianti i dati che stanno emergendo proprio in questi giorni per quanto riguarda le vendite di un device tanto atteso come il cosiddettoXR. Il device, da poco arrivato sul mercato, pare non abbia avuto l'impatto che in casasi sarebbero aspettati, al punto che la mela morsicata avrebbe già dato ordine ai propri partner di bloccare subito l'aumento della mole produttiva. E questo nonostante anche qui in Italia ci siano disponibili alcune soluzioni per acquistare il prodotto a rate tramite operatori. Vedere per credere il caso di Vodafone, che vi abbiamo riportato sulle nostre pagine pochi giorni fa.Insomma, ilXR ancora non ha fatto breccia nel cuore di molti fedelissimie, allo stato attuale delle cose, appare piuttosto difficile che il trend si possa capovolgere a stretto giro. Eppure qualche nota lieta in quel di ...