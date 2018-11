Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | tragedia del fango a Casteldaccia  | 5 novembre 2018

Disastro Maltempo in Sicilia : fiume esonda e miete 10 vittime - tre sono bambini - Ultime notizie Flash : Disastro Maltempo in Sicilia: in provincia di Palermo sono 10 le vittime. Tra loro anche tre bambini che si trovavano in una villa travolta dall'esondazione di un fiume

EMANUELA ORLANDI - OSSA IN NUNZIATURA/ Ultime notizie - verifiche sui denti - Feltri "Il killer non si scoprirà' - IlSussidiario.net : EMANUELA ORLANDI e le OSSA rinvenute nella NUNZIATURA: il dolore della madre che spera di poter avere un corpo su cui piangere. Il caso a Quarto Grado.

Ossa ritrovate nella Nunziatura : analizzati i denti - sono di due donne? - Ultime notizie Flash : Ossa ritrovate nella Nunziatura: analizzati i denti, sono di due donne? Ecco le Ultime Notizie sulle Ossa che potrebbero essere di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Besana Brianza - neomamma investita da pirata : è grave/ Ultime notizie : guidatore identificato e arrestato - IlSussidiario.net : Besana Brianza, un pirata della strada ha investito una mamma: è in condizioni gravi. Un 48enne è stato arrestato: le Ultime notizie.

Ponte Morandi - nuova tesi sul crollo/ Ultime notizie - ingegner Marion "Rotolo di acciaio come una cannonata' - IlSussidiario.net : Ponte Morandi, "crollo forse per caduta bobina da tir". ingegnere Agostino Marioni sentito in procura. Le Ultime notizie sulle indagini

Scuola - Di Maio promette più soldi ai docenti : Ultime notizie oggi 3 novembre : Dopo le polemiche scoppiate nelle ultime settimane in merito ai tagli operati dal Governo nel comparto Scuola all’interno della Legge di Bilancio 2019, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, è intervenuto sulla questione. Di Maio: ‘Mettiamo più soldi nella Scuola, tagliamo dove c’è da tagliare’ Il leader del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un lungo video all’interno del quale ha illustrato tutte le ...

PONTE MORANDI - INGEGNERE : "CROLLO FORSE PER CADUTA BOBINA DA TIR"/ Ultime notizie : altri due reperti "chiave" - IlSussidiario.net : PONTE MORANDI, "crollo FORSE per CADUTA BOBINA da tir". INGEGNERE Agostino Marioni sentito in procura. Le Ultime notizie sulle indagini

Maltempo in Sicilia : domani scuole chiuse a Palermo/ Ultime notizie - allerta rossa anche a Trapani e Agrigento - IlSussidiario.net : Maltempo in Sicilia, video choc alluvione a Sciacca: esonda torrente Cansalamone nell'Agrigentino. Strade chiuse ed allagamenti anche a Palermo.

Salerno - 18enne investe 7 giovani dopo una lite in discoteca/ Ultime notizie : arrestato per tentato omicidio - IlSussidiario.net : Salerno, 18enne investe 7 giovani dopo una lite in discoteca: arrestato per tentato omicidio. Le Ultime notizie: ha usato l'auto del padre

MILANO - EGIZIANO MOLESTA STUDENTESSA IN TRENO : ARRESTATO/ Ultime notizie : vittima aiutata da un passeggero - IlSussidiario.net : MILANO, tentata violenza sessuale in TRENO: STUDENTESSA aggredita e MOLESTAta da un EGIZIANO. ARRESTATO dopo una fuga, vittima soccorsa da passeggero.

GIUSY PEPI SCOMPARSA - FRATELLO SMENTISCE IL MARITO/ Ultime notizie - la mamma : "Ho paura - spero torni" - IlSussidiario.net : GIUSY PEPI, giallo sulla sua SCOMPARSA: la versione del MARITO non convince il FRATELLO e la cognata della 39enne di Vittoria , Ragusa, .

Emanuela Orlandi e le ossa nella Nunziatura/ Ultime notizie : nel mirino le carte sui lavori - ma la Procura... - IlSussidiario.net : Emanuela Orlandi e le ossa nella Nunziatura: nel mirino le carte sui lavori, ma la Procura chiede basso profilo. Le Ultime notizie

Concorsi scuola Ultime notizie - Granato : ‘Non è centro per l’impiego - tornerà unità tra i docenti’ : La scuola non è un centro per l’impiego. Inizia così il post pubblicato su Facebook da Bianca Laura Granato del Movimento Cinque Stelle: la senatrice si riferisce alla riforma del reclutamento docenti e al ritorno ai Concorsi. Bianca Laura Granato: ‘La scuola non è un centro per l’impiego’ ‘Finalmente una proposta saggia. A dispetto di quanti hanno scambiato la scuola per un centro per l’impiego e pretendono di ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Sciacca : video choc/ Ultime notizie - torrente esondato : "strade come fiumi" - IlSussidiario.net : Maltempo in Sicilia, video choc alluvione a Sciacca: esonda torrente Cansalamone nell'Agrigentino. Nubifragi, 'strade come fiumi': le Ultime notizie