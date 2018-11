optimaitalia

: Ufficiali i concerti dei #Muse in Italia nel 2019, confermati gli stadi: info e biglietti in prevendita… - OptiMagazine : Ufficiali i concerti dei #Muse in Italia nel 2019, confermati gli stadi: info e biglietti in prevendita… - OptiMagazine : Biglietti in prevendita per i concerti di #DarkPoloGang per #TrapLovers: info utili e date ufficiali… - InfinitiveSky : @bbangkyunyuwu Purtroppo succede sempre anche sotto ai post ufficiali dei concerti ?? come quelli dei Viction di poco fa -

(Di lunedì 5 novembre 2018) A qualche ora dall'ospitata a X Factor 12, sono annunciati ideiinnelper il supporto di Simulation Theory, che rilasceranno il 9 novembre.Le location confermate sono quelle negli, che già erano state portate come possibili durante le settimane che hanno anticipato il rilascio della loro nuova prova di studio. Le date scelte sono quelle del 12 luglio alloo San Siro e quella del 20 luglio alloo Olimpico di Roma.Isono disponibili in prevendita esclusiva dalle 10 del 14 novembre per tutti i titolari di Carta American Express e su Virginradio.it. Isono quindi disponibili per tutti gli utenti iscritti a MyLiveNation dalle 10 del 15 novembre, mentre per le prevendite generali occorre attendere fino alle 10 del 16 novembre. Per questa data, saranno anche attrezzati i punti vendita fisici. Isaranno ...