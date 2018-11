Ufficiale | esonerato Andreazzoli

Ufficiale : il Real Madrid ha esonerato Lopetegui : TORINO - Adesso è arrivata l'ufficialità: Julen Lopetegui non è più l'allenatore del Real Madrid . Il club di Florentino Perez ha deciso di risolvere il contratto con l'ex ct della Spagna dopo la ...

Monaco - Ufficiale : esonerato Jardim. Henry in pole : TORINO - Il Monaco ha ufficializzato l'esonero di Leonardo Jardim . Arrivato nel 2014 per sostituire Claudio Ranieri , il tecnico portoghese ha vinto il campionato nel 2017, ma quest'anno ha pagato un ...

Chievo Verona - Ufficiale : esonerato D'Anna. Al suo posto c'è Ventura : Questa prima parte di stagione non è stata affatto fortunata per il Chievo Verona che ha dovuto subire due processi per le presunte plusvalenze fittizie. Il club veneto è stato punito con soli tre ...