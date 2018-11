Udinese-Milan 0-1 | al 97' decide Romagnoli

CorSport Udinese-Milan - la moviola : dubbi sul gol di Romagnoli : L'arbitro Marco Di Bello l'ha assecondata lasciandola giocare, ma non mancano episodi dubbi come riporta la moviola del Corriere dello Sport di oggi. L'azione principale è quella finale che porta al ...

Milan batte Udinese - è ancora Romagnoli : Il Milan passa a Udine grazie a un gol di Romagnoli al minuto 97 nel posticipo dell'11esima giornata di campionato. Alla Dacia Arena un match non privo di occasioni è finito 1-0 per la squadra di ...

Il Milan beffa l'Udinese in zona Romagnoli che fa rima con zona Champions : Dieci giorni il mondo rossonero sembrava sull'orlo di una crisi di nervi, abbattuto dall'Inter e umiliato dal Betis, con un allenatore in bilico, eufemismo, e una squadra incapace di reagire a ...

Video/ Udinese Milan - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Video Udinese Milan , risultato finale 0-1, : alla Dacia Arena i rossoneri si impongono all'ultimo secondo, decide ancora una rete di Alessio Romagnoli.

Pagelle/ Udinese-Milan - 0-1 - : i voti della partita - i protagonisti ai raggi x - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Pagelle Udinese Milan: i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena, i giudizi a tutti i protagonisti nell'undicesima giornata della Serie A.

Diretta Udinese-Milan di oggi in streaming e in tv : visibile sui canali Sky e su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, l'Udinese [VIDEO] di Julio Velazquez ospitera' il Milan di Gennaro Gattuso alla Dacia Arena. Le due squadre si affronteranno nel posticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano al match odierno dopo aver battuto il Genoa per 2-1, grazie al gol siglato nel finale da Alessio Romagnoli. I bianconeri, invece, nell'ultima gara di campionato disputata non sono andati oltre il pareggio. ...

Diretta Udinese-Milan in streaming e in tv : visibile oggi sui canali SkySport e su SkyGo : Sta per concludersi l'undicesima giornata di Serie A con il match delle 20:30 tra Udinese e Milan. Stiamo parlando di una partita alquanto delicata, poiché le due squadre, per differenti motivi, hanno intenzione di portare a casa i preziosi tre punti. L'incontro della domenica sera potra' essere visto in streaming online sui canali a pagamento Sky [VIDEO]. Dove vedere in Diretta Udinese-Milan: partita in streaming su SkyGo Nel dettaglio, la ...

Gazzetta Le pagelle di Udinese-Milan : super Romagnoli - bene Bakayoko : NEWS MILAN Tutti promossi in casa Milan . Difesa compresa, considerando il primissimo e inedito clean sheet della stagione. Nelle pagelle di oggi de La Gazzetta dello Sport infatti, nessun rossonero va sotto alla sufficienza. Il migliore non può che essere lui: il capitano. E' infatti un Alessio Romagnoli nuovamente eroico, che consegna altri tre punti ...

Il Milan beffa l'Udinese al 97' : E' un Milan all'ultimo respiro. I rossoneri espugnano la Dacia Arena al settimo minuto di recupero e conquistano tre punti pesantissimi al termine di un match intenso e ricco di occasioni da una parte ...

Udinese-Milan 0-1 : Higuain k.o. - decide Romagnoli al 97' : 'Dobbiamo difendere la zona Champions a tutti i costi, dopo la fatica che abbiamo fatto per conquistarla'. Rino Gattuso aveva caricato il Milan così, alla vigilia del match con l'Udinese. E ha portato ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

Gattuso dopo Udinese-Milan : 'Non eravamo scarsi prima - né siamo diventati bravi all'improvviso' : ... "So che brucia perdere all'ultimo minuto, venivamo anche noi dalla sconfitta nel derby alla fine ed è stata una mazzata " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Non era facile giocare ...

Udinese-Milan - Velazquez : “Difficile digerire una sconfitta così” : Udinese-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da Sky Sport, Julio Velazquez, allenatore dell’Udinese, ha parlato della sconfitta subita al 97′ per mano del Milan: “Nelle ultime partite in casa abbiamo affrontato Lazio, Napoli, Juventus e Milan. Oggi è stata la migliore partita della mia squadra, potevamo pareggiare ma all’ultimo minuto non possiamo fare errori […] L'articolo Udinese-Milan, Velazquez: ...

Udinese-Milan - Gattuso : “Infortunio Higuain - ha sentito una fitta alla schiena” : Udinese-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato di questa vittoria ottenuta in extremis sul campo dell’Udinese: “Meritavamo di vincere questa partita, siamo arrivati con tanti infortunati e non era facile venire a giocare qua questa sera. L’Udinese è una squadra fisica, abbiamo fatto […] L'articolo Udinese-Milan, Gattuso: “Infortunio ...