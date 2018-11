ilnotiziangolo

: #TWD 9: i progetti per Rick Grimes dopo la sua uscita - morganbarraco : #TWD 9: i progetti per Rick Grimes dopo la sua uscita - PhenrirMailoki : Se vedeste le condizioni delle timeline dei miei progetti premiere in questi giorni, penso che almeno un poco avres… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) TWD 9 ci ha mostrato questa notte il destino di. E di conseguenza anche dell’attore Andrew Lincoln, protagonista del racconto corale e apocalittico. Chi ha seguito le news americane sa già che cosa è accaduto a, lo Sceriffo intrepiedo e con tanti difetti. TWD 9 si prepara a regalarci importanti novità che inizieranno già il prossimo anno: attenzione agli spoiler. TWD 9 ricomincia dae la sua storia Il quinto episodio ha messo in crisi il fandom di The Walking Dead, anche se molti puntavano già sulla possibilità che lo Sceriffo riuscisse a sopravvivere. La parentesinon si conclude di certo con quanto avvenuto nella trama ed il popolo internazionale potrà ancora vederlo all’opera grazie all’interpretazione di Andrew Lincoln. Sono previsti infatti dei film che Scott Gimple ha intenzione di realizzare in previsione di un ampliamento di ...