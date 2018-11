ilnotiziangolo

: #TWD 9: Daryl al centro, scopriremo il suo passato - morganbarraco : #TWD 9: Daryl al centro, scopriremo il suo passato - heyitsrosie_ : Rick e Daryl nella 9x04. #twd - Lay_Ale : Comunque io sulle scene Daryl-Rick che, alla fine di tutto, morirebbero l'uno per l'altro sono sempre d e b o l i s s i m a #TWD -

(Di lunedì 5 novembre 2018) TWD 9 regala aDixon il ruolo di protagonista che non ha mai avuto. Il seguente articolo contiene ovviamente spoiler su quanto accaduto nel quinto episodio: procedi a tuo rischio e pericolo. TWD 9 ha ancora molto da offrire al pubblico mondiale?si prepara ad affrontare un cambiamento importante, così come Norman Reedus. Ildisvelato in TWD 9 L’uscita di scena di Rick, che come abbiamo visto sarà solo ipotetica, verrà data per scontata dal resto del gruppo. Nessuno dei Sopravvissuti sarà infatti a conoscenza della verità, ovvero che lo Sceriffo è stato prelevato da un gruppo misterioso e trasportato lontano in elicottero. Dato che Maggie ha scelto di abbandonare gli amici per suoi motivi personali (e dell’attrice che la interpreta), il comando passa di diritto a. Terzo in comando ed amatissimo dal popolo di ammiratori, eppure rimasto sempre ...