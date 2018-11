Tutti i vincitori della 18° edizione del Trieste Science+Fiction Festival - Udine 20

Tutti i vincitori degli MTV EMA 2018 da Annalisa a Camila Cabello e Nicki Minaj : Sono stati svelati i vincitori degli MTV EMA 2018 che si sono tenuti a Bilbao, in Spagna. Alcuni dei migliori artisti internazionali del momento si sono esibiti sul palco degli MTV EMA, altri si sono presentati per ritirare i premi assegnati. Vincitrice indiscussa della manifestazione musicale è Camila Cabello che, da più nominata dell'edizione, si è aggiudicata il più alto numero di statuette. Il Best Italian Act è invece stato vinto da ...

Maratona New York 2018 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano i vincitori? Tutti i premi in denaro in palio : La Maratona di New York si correrà domenica 4 novembre 2018: la corsa più importante al mondo, la 42km più affascinante e imperdibile, richiama l’attenzione di migliaia di runners che riempiranno le strade della Grande Mela. Saranno ben 50000 i podisti che si cimenteranno tra il Ponte di Verrazzano e Central Park per una giornata di festa nonostante l’alto allarme terrorismo dovuto anche al recente attentato di Manhattan. Il montepremi della ...

Pechino Express 2018 - sesta tappa/ Diretta - eliminati? Tutti salvi! Classifica - i vincitori sono gli Scoppiati : Pechino Express 2018, sesta tappa 25 ottobre, Raidue: Costantino Della Gherardesca presenta la nuova coppia degli Alieni che partono dalla Tanzania. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Chi è chi Awards Sport & Style : Tutti i vincitori : La suggestiva atmosfera neoclassica della Palazzina Appiani, la tribuna d’onore voluta da Napoleone Bonaparte presso l’Arena di Milano, ha ospitato la quinta edizione dei Chi è chi Awards Sport & Style, i riconoscimenti assegnati dal Chi è chi del Calcio e dello Sport Italiano alle personalità dell’imprenditoria, dello spettacolo, dello Sport e del giornalismo in grado di distinguersi per l’eleganza nella ...

Biglietti in prevendita per la finale del Premio Bertoli a Modena - Tutti i vincitori da Nek ai Negrita : La finale del Premio Bertoli si terrà il novembre al Teatro Storchi di Modena. Il Premio è stato assegnato a Nek per le oltre 15 pubblicazioni in carriera dell'artista di Sassuolo che sarà presente alla cerimonia di premiazione. Filippo Neviani non è l'unico artista a essere stato premiato, ma ci sono stati dei riconoscimenti anche per Dolcenera, Marco Masini e Negrita. tutti i premiati saranno presenti alla cerimonia conclusiva annunciata ...

Tutti i vincitori degli American Music Awards da Taylor Swift a Shawn Mendes - Bruno Mars e Camila Cabello : Sono stati annunciati i vincitori degli American Music Awards nel corso della serata conclusiva dell'evento che si è tenuta nella notte in America. Il Microsoft Theater L.A. Live di Los Angeles ha accolto l'edizione 2018 degli American Music Awards, i premi della Musica Americana che quest'anno sono stati consegnati a numerosi artisti di respiro internazionale. L'artista dell'anno è Taylor Swift mentre il miglior artista maschile pop/rock è ...

5G - la gara record regala allo Stato 6 - 5 miliardi. Ecco Tutti i vincitori : 5G (Getty Images) Dopo 14 giorni e 171 turni di rilancio arriva al traguardo l’asta per le frequenze 5G. Nelle casse dello Stato, entro il 2022, arriveranno 6 miliardi e 550,42 milioni di euro. Una cifra su cui neppure i migliori analisti avrebbero scommesso. Le previsioni iniziali più rosee erano di 4 miliardi, 2,5 miliardi di euro la media. Invece, dopo una competizione agguerrita, la gara voluta dall’ex ministro dello Sviluppo ...

CEVA/ Tutti i vincitori del Premio letterario internazionale di poesia : SERGIO RIZZO - Nella splendida cornice del teatro Marenco di CEVA, sono stati consegnati i premi ai vincitori del Premio letterario internazionale di poesia, narrativa, saggistica e fotografia "...

Emmy Awards 2018 - Tutti i vincitori : Sono Il trono di spade, The Marvelous Mrs. Maisel e The Assasination of Gianni Versace a trionfare all'edizione numero 70 degli Emmy Awards 2018, i premi più importanti della tv. americana. È Netflix ad aggiudicarsi il maggior numero di statuette tra i network (7): di seguito, tutti i premi (qui le nomination).

Tutti i vincitori degli Emmy 2018 : "Game of Thrones" ha vinto come migliore serie drammatica, "La fantastica signora Maisel" ha sbancato con cinque premi The post Tutti i vincitori degli Emmy 2018 appeared first on Il Post.

Visioni dal Mondo - Tutti i vincitori : Lorenza Indovina , madrina di questa edizione del Festival ha condotto la cerimonia di chiusura e di premiazione del concorso rivolto ai cineasti italiani "Storie dal Mondo Contemporaneo".

Tutti i vincitori del Wind Summer Festival – La finale a Milano da Loredana Bertè a Boomdabash e Giusy Ferreri : Sono stati premiati i vincitori del Wind Summer Festival - La finale, che si è tenuta a Milano domenica 16 settembre. Tanti gli artisti italiani ed internazionali sul palco dell'Area Expo – Parco Mind di Milano dopo quattro puntate in onda da Piazza del Popolo a Roma, trasmesse a luglio su Canale 5. I vincitori del Wind Summer Festival - La finale sono stati annunciati in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio105. Il Premio ...

Vela : Rolex Swan cup - Tutti i vincitori : Campione del mondo della ClubSwan 50 è OneGroup, mentre il titolo iridato della Swan 45 Class va a Porron IX. Lo Swan 42 Mela vince l'Europeo di classe. La Rolex Swan è una regata biennale ...