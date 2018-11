wallstreetitalia

: Turchia: inflazione ai massimi da 15 anni | Wall Street Italia - anna13031944 : Turchia: inflazione ai massimi da 15 anni | Wall Street Italia - NicolCorradini : RT @GeopoliticalCen: Turchia l’inflazione arriverà al 23,5% - FeliceOriano : RT @GeopoliticalCen: Turchia l’inflazione arriverà al 23,5% -

(Di lunedì 5 novembre 2018) L'turca in crescita su base annua del 25% in ottobre, al massimo da 15il che dimostra l'impatto sostenuto di una crisi valutaria sull'economia in generale. Mese su mese, i prezzi al consumo sono saliti del 2,67%, i dati dell'Istituto statistico turco hanno mostrato un aumento superiore al 2,0% previsto in un sondaggio Reuters. ...