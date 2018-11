Tumori | “Novembre Azzurro” | con i Bronzi di Riace testimonial per la salute maschile

meteoweb.eu

(Di martedì 6 novembre 2018) Da domani, martedì 6 novembre, si apre al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, MArRC, la settimana di ”Novembre Azzurro”, la campagna di sensibilizzazione sul tumore alla prostata e sulla, che ha scelto i magnificidicomea livello nazionale, con lo slogan: ”Fai luce su di te”. Gli splendidi ‘padroni di casa’ saranno illuminati d’azzurro per l’intera durata della manifestazione (fino all’11), promossa dall’associazione Europa- Uomo in cinque regioni italiane (Lazio, Calabria, Campania, Piemonte e Lombardia), con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero della, dell’Istituto di Sanità e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali. Martedì 6 e mercoledì 7 novembre, l’appuntamento è con le scuole, la ...