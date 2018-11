Tumore del seno | l’87% delle donne sconfigge la malattia

Studio per evitare che il Tumore della prostata non risponda - : Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente? ' Libertà e crescita . Libertà di pensiero e di azione per la crescita del bene collettivo'. Quali sono secondo te i campi di ricerca più ...

Elena Santarelli - «mamma guerriera come tante» contro il Tumore del figlio : Elena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a scuola con Giacomo«Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso abbastanza lungo». A Domenica In Elena Santarelli, ...

Gela - ex operaio : “Seppellivo rifiuti del petrolchimico Eni. Mi dicevano che qui sarebbero morti tutti di Tumore” : “Mi dicevano: ‘qui fra 50 anni moriranno tutti di tumore“. La procura di Gela indaga sui buchi neri dei rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell’Eni. A confermarlo è il capo dell’ufficio inquirente in provincia di Caltanissetta, Fernando Asaro. L’inchiesta è stata avviata dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, ha ...

Sci – Elena Fanchini più forte del Tumore : l’azzurra riprende l’attività agonistica : Elena Fanchini torna sugli sci: la campionessa azzurra ha battuto il tumore ed è nuovamente a disposizione della squadra femminile di Coppa del Mondo La notizia che tutti aspettavamo è finalmente arrivata. Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica FISI per riprendere a pieno ritmo l’attività agonistica. La trentatreenne finanziera bresciana, costretta bruscamente a fermarsi nello scorso mese di gennaio, ha ...

Cancro - ‘oncochip’ per scoprire persone a rischio : testato dal 2019 su 4000 pazienti. “Sarà la carta d’identità del Tumore” : Scovare e identificare le persone che sono predisposte, per familiarità e genetica, al Cancro, ma che ancora non sanno di essere a rischio. È uno degli obiettivi del nuovo ‘oncochip‘, la sfida della diagnostica molecolare che si prefigge di smascherare più tipi di tumore, analizzando quasi 500 geni in un colpo solo. Il dispositivo, messo a punto dai ricercatori dell’Alleanza contro il Cancro (Acc), la più grande rete di ricerca ...

Tumore della prostata : darolutamide è risultata efficace in uno studio nei pazienti non metastatici resistenti alla castrazione : Una nuova molecola non steroidea, darolutamide, ha aumentato significativamente la sopravvivenza libera da metastasi (MFS) rispetto al placebo in pazienti affetti da Tumore della prostata resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC). Lo dimostra lo studio di Fase III ARAMIS (Androgen Receptor inhibiting Agent for MetastatIc-free Survival), che ha raggiunto il suo obiettivo primario. Il profilo di sicurezza e tollerabilità di darolutamide ...

Cerco nel sangue la resistenza del Tumore al seno - : ... non solo per la curiosità che nasce dal sapere ma soprattutto per l'apertura mentale che ti permette di avere la scienza, e mi sono iscritta a Biotecnologie'. Dove ti vedi fra dieci anni? In ...

Tumore ai polmoni - il 10% delle morti causate dal gas radioattivo radon : E' un killer silenzioso. Un gas naturale incolore, inodore e insapore è la seconda causa di Tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Secondo il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, provoca tra i 3.500 e i 5.000 dei 35.000 morti ogni anno in Italia per Tumore ai polmoni. Ovvero oltre il 10

Tumore al seno - la donna salvata dalle fusa della sua gatta : Era sempre stata refrattaria alle coccole la gatta di Angela Tinning, ma poi, d’improvviso, sembrò aprirsi al contatto con la padrona, cercando sempre più spesso le sue attenzioni e adagiandosi con incredibile frequenza sul suo petto, lì dove Angela, ogni volta in cui l’animale premeva con le zampe,

Tumore del seno e recidive / I grassi nella dieta aumentano del 24% il rischio che il cancro si rimanifesti : Tumore del seno e recidive, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Sassari : una giornata per la prevenzione del Tumore al seno : Un’intera giornata dedicata alla visite di controllo per la prevenzione del tumore al seno. È l’iniziativa che la senologia multidisciplinare aziendale coordinata dell’Aou di Sassari realizzerà il 30 ottobre in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. Le donne senza limiti di età, sintomatiche e asintomatiche, che lunedì telefoneranno allo 079 22.84.34 saranno inserite in un ...

Tumore al seno : l’importanza della dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

ELENA SANTARELLI E IL Tumore del FIGLIO/ “Il mio atteggiamento è importante nella sua battaglia” : ELENA SANTARELLI e la malattia del FIGLIO: “Il TUMORE? Ho un dolore dentro che provo a non mostrare”. La showgirl parla del momento delicato per la sua famiglia(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Elena Santarelli e la malattia del figlio/ “Il Tumore? Ho un dolore dentro che provo a non mostrare” : Elena Santarelli e la malattia del figlio: “Il tumore? Ho un dolore dentro che provo a non mostrare”. La showgirl parla del momento delicato per la sua famiglia(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:15:00 GMT)