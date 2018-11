Trump salva l' Italia nella guerra delle sanzioni tra Usa e Iran Ma l' esenzione per Roma

Merkel cede alle pressioni di Trump per salvare il Nord Stream 2 : Secondo quello che hanno raccontato i parlamentari, Merkel non ha fatto passare la sua svolta come una sconfitta 'politica' bensì come una 'decisione strategica' che potrebbe pagare nel lungo termine.

Affaire Khashoggi : una verità di comodo e miliardi in fumo. Trump ordina : "Salvate Mohammed bin Salman" : La verità di comodo. Messa in piedi per evitare scenari economico-finanziari apocalittici, per preservare contratti multimiliardari. E per salvare MbS. Altro che "delinquenti comuni", "cani sciolti" e via minimizzando. L'Affaire-Khashoggi irrompe con sempre maggiore invadenza nel palazzo reale saudita, con i suoi intrighi e fazioni in lotta, e chiama direttamente in causa l'erede al trono del regno Saud: l'ambizioso, forse troppo, ...

NYT “KHASHOGGI UCCISO PER INTERROGATORIO ANDATO MALE”/ Ultime notizie - accordo Trump-Salman per salvare il re? : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "UCCISO per INTERROGATORIO ANDATO male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Usa : Trump - siamo 'salvadanaio del mondo' - fregati da Cina e Ue : New York, 18 set., askanews, - 'siamo il salvadanaio del mondo. siamo stati fregati dalla Cina, dall'Unione europea, virtualmente da tutti coloro con cui facciamo business'. Lo ha detto Donald Trump, il presidente americano, difendendo la sua strategia ...