Trump prende a spallate i mullah

E se Trump ancora una volta prendesse tutti in contropiede? : Da parte sua Trump, che avrebbe potuto rispondere mostrando i dati di crescita dell'economia americana, ha preferito ancora una volta battere sui temi sovranisti che lo hanno portato alla vittoria ...

Elezioni Usa 2018 : il superconservatore - la transgender - la musulmana. Il mosaico dei democratici per riprendersi da Trump : Per le Elezioni di midterm del 6 novembre, la strategia dei democratici è quella del mosaico, in cui l’ideologia conta meno della freschezza dei volti, in cui quelle che un tempo venivano definite minoranze (donne, omosessuali, neri, nativi, musulmani) conquistano la scena, in sintonia con un’America sempre meno bianca e quindi monolitica. Il partito dà spazio ai candidati locali, invia fondi da Washington ma lascia che siano le singole campagne ...

"Se Trump dispiega missili in Europa la Russia sarà costretta a prenderla di mira" : Se gli Usa dovessero dispiegare i missili di medio raggio in Europa, la Russia sarebbe costretta a prendere di mira i paesi che li ospitano. L'avvertimento è stato lanciato dal leader russo Vladimir Putin in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte a Mosca, dopo che Donald Trump ha annunciato il ritiro dal trattato Inf.Putin ha detto di voler parlare l'11 novembre a Parigi con Donald Trump del possibile ritiro dagli Usa dal ...

Così Trump si prende gli anti #metoo : New York. A questo punto la nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte suprema è quasi certa e i senatori repubblicani che prima erano in dubbio a causa dell’accusa chiara ma non provata di violenza sessuale hanno annunciato di essere pronti a votare la conferma. Ma la vicenda si è ingigantita e

Trump : "IO E KIM SIAMO INNAMORATI"/ "Mi scrive belle lettere". Usa preoccupati : "Si prende gioco di lui" : TRUMP: "Io e Kim Jong-un ci SIAMO innamorati". Ultime notizie Corea del Nord, il presidente degli Usa durante un discorso: "Mi ha scritto belle lettere"

Immigrazione : Trump stringe - niente green card a chi prende aiuti

Broadway - bandiera pro Trump al musical Frozen : la star sul palco non la prende bene : 'Cosa si può dire del nostro paese e dei nostri politici se un uomo sente la necessità di sventolare una bandiera di Trump durante lo spettacolo...

SIRIA - Trump AD ASSAD - IRAN E RUSSIA : "NO AD UNA NUOVA TRAGEDIA"/ Ultime notizie : Mosca riprende i raid : SIRIA, TRUMP: "ASSAD non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro SIRIAno Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".