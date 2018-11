Trieste | European City of Science 2020 protagonista a Bruxelles

ilfriuli

: Debutta la Ceman Orchestra: 45 studenti da 9 Paesi Ue TRIESTE. Debutto nazionale della CEMAN Orchestra, una condiv… - friulionline : Debutta la Ceman Orchestra: 45 studenti da 9 Paesi Ue TRIESTE. Debutto nazionale della CEMAN Orchestra, una condiv… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Le istituzioni europee hanno adottato la scienza come un importante strumento e collegamento per la diplomazia con il seguente motto: "Diplomazia per la scienza e la scienza per la diplomazia". E' ...