Todis Lido di Ostia Futsal A2 | Salvi | «Dobbiamo rimanere attaccati alle prime | ora la

(Di lunedì 5 novembre 2018) Roma – Continua ad essere molto fitto il calendario deldi. La squadra lidense, dopo aver guadagnato gli ottavi di finale della Coppa della Divisione con un largo 12- 1 sul campo dei sardi dell’Ossi, ha replicato anche in campionato con una convincente vittoria interna per 4-0 contro l’Olimpus. In rete sono andati due volte Jorginho e una a testa Federico Barra e Ugherani e il gruppo di mister Roberto Matranga ha dato un’ulteriore dimostrazione del proprio buono stato di forma. «Venivamo da una scomoda trasferta in Sardegna, tra l’altro a due soli giorni dalla sfida di campionato – commenta il direttore generale Lorenzo– I ragazzi forse hanno accusato un po’ di tensione all’inizio per via dei due pareggi precedenti in campionato, ma una volta sbloccato il risultato con Jorginho la gara è andata in discesa e la squadra ha giocato un’ottima partita. ...