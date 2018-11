Temptation Island | Gianpaolo Quarta ritrova l’amore dopo Martina

Nicolò Ferrari dimentica Nilufar con un’altra? La confessione dopo Temptation Island Vip : Nicolò Ferrari di nuovo innamorato? La confessione dopo Temptation Island Vip Chi ha seguito Nicolò Ferrari a Temptation Island Vip si sarà sicuramente appassionato al riavvicinamento avvenuto tra lui e Nilufar dopo la mancata scelta a Uomini e Donne. Le lacrime di lui, soprattutto quando Nilufar ha lasciato il villaggio, hanno sicuramente detto molto più […] L'articolo Nicolò Ferrari dimentica Nilufar con un’altra? La confessione ...

Pierpaolo Pretelli - da Temptation Island Vip a Uomini e Donne : Pierpaolo Pretelli da un programma di Maria De Filippi all'altro: il 23enne lucano, già protagonista come tentatore in Temptation Island Vip, è pronto infatti ad approdare a Uomini...

Temptation Island Vip - Andrea ci ripensa : "Posso dare una seconda possibilità ad Alessandra" : Temptation Island Vip è ormai finito da due mesi, tre coppie si sono dette addio mentre altre tre hanno rafforzato il loro amore.Tra gli addii ci sono anche Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. Il figlio di Walter Zenga ha confessato che non è ancora detta l'ultima parola e ha ammesso di aver capito di amare profondamente Alessandra. La certezza gli sarebbe arrivata solo una volta usciti dal programma ...

Uomini e donne - Pierpaolo Pretelli da Temptation Island Vip a corteggiatore : Uomini e donne è ormai l’ufficio di collocamento dei tentatori di Temptation Island. Dal docu-reality infatti il dating show di Maria De Filippi attinge a piene mani per trovare nuovi tronisti (Teresa Langella prima, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli poi) e corteggiatori (Andrea Dal Corso). L’ultima new entry è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e, appunto, tentatore a Temptation Island Vip, e ora pretendente della ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga : "Sarei pronto a dare una seconda possibilità ad Alessandra" : Andrea Zenga, protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, sceglie la rivista Spy per lanciare un messaggio ad Alessandra Sgolastra, la compagna da cui si è separato alla fine dell'esperienza televisiva. Un passo indietro quello del figlio dell'allenatore ed ex portiere Walter Zenga, che a distanza di alcune settimane ha voluto rivelare al settimanale di cronaca rosa ciò che prova realmente nei confronti della donna, ...

Simona Ventura : "Temptation Island vip mi ha cambiato. Gerò? Vorrei essere un po' 'fidanzatina'" : “‘Temptation Island’ ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”.prosegui la letturaSimona Ventura: "Temptation Island vip mi ha cambiato. Gerò? Vorrei essere un po' 'fidanzatina'" pubblicato su Gossipblog.it 02 novembre 2018 16:39.

Temptation Island Vip - Andrea Zenga ama ancora Alessandra : frecciatina ad Andrea Cerioli : Andrea e Alessandra dopo Temptation Island Vip: le parole di Zenga sulla Sgolastra Non è ancora detta l’ultima parola tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. La coppia di Temptation Island Vip potrebbe tornare insieme. A lasciarlo intendere l’ultima intervista che il figlio di Walter Zenga ha rilasciato al settimanale Spy. Il giovane calciatore ha ammesso […] L'articolo Temptation Island Vip, Andrea Zenga ama ancora ...

Temptation Island Vip - Nicoletta su Stefano Bettarini : "Sono innamorata persa" : Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip , continua la storia d'amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : la giovane fidanzata dell'ex calciatore si è lasciata andare a dichiarazioni ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini news dopo Temptation Island : “Figli? Vediamo” : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island parlano di figli Ultime news su Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island Vip. La coppia è stata ospite al Maurizio Costanzo Show e non sono mancate le domande sulla loro vita privata, ovviamente. I due hanno raccontato come si sono conosciuti e come Nicoletta ha […] L'articolo Stefano Bettarini e Nicoletta Larini news dopo Temptation Island: “Figli? ...

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti U&D dopo Temptation Island Vip : Nuova esperienza televisiva per Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez : dopo essersi messi in mostra a Temptation Island Vip , i due sono diventati i nuovi tronisti di Uomini e Donne . Chi segue il dating ...

Gossip Temptation Island - Antonio Lenti e Jessica Guazzotti stanno insieme? : Temptation Island, Gossip su Antonio e Jessica: stanno davvero insieme? Antonio Lenti e Jessica Guazzotti stanno insieme? Come ben saprete, sono due protagonisti dell’edizione numero quattro di Temptation Island. Antonio aveva partecipato al reality show di Canale 5 assieme alla sua fidanzata Veronica Bagnoli. Invece Jessica è stata la sua tentatrice. All’inizio del programma, non riusciva […] L'articolo Gossip Temptation ...

Ivan Gonzalez - da Temptation Island al trono di Uomini e donne : Ivan Gonzalez è il nuovo tronista di Uomini e donne. Dopo il successo di Temptation Island, lo spagnolo più amato da Valeria Marini, sbarcherà nella trasmissione di Maria De Filippi. Bello, amatissimo dal pubblico televisivo e affascinante, si è fatto notare nel corso del reality condotto da Simona Ventura e ora è in cerca della sua anima gemella. Classe 1992, Ivan è nato a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna e ha alle spalle una lunga ...

Temptation Island - Michael Di Giorgio sputtana Lara Zorzetto : 'Era tutto programmato...' : A quasi un mese di distanza dalle accuse cadute sull'ex protagonista di Temptation Island Lara Zorzetto da parte delle sue ex colleghe di percorso, ora, a dare man forte, arrivano anche quelle dell'ex ...

Uomini e Donne - arrivano a Temptation Island i nuovi tronisti : Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez : Uomini e Donne da una parte, Temptation Island dall’altra: due vasi comunicanti della tv di Maria De Filippi. La lista dei personaggi che passa dal date show al reality delle “corna” e viceversa si allunga, il viaggio questa volta porta due tentatori verso il trono del programma pomeridiano di Canale 5. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez che, come anticipa il sito di Davide Maggio, siederanno a breve ...