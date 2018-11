Teatro | al via la stagione di Montecchio Maggiore

Albenga : al via la stagione teatrale 2019 al Teatro Ambra : Il programma comprende sei spettacoli di Prosa, in abbonamento, e tre spettacoli, Teatro/Musica/Magia/cabaret, fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico. Ecco il Cartellone della rassegna ...

"Terzo spazio" de "l'Amaca" - domenica al via al CineTeatro Metropolitano con la fondazione di Reggio tra divulgazione e spettacolo : ... darà il via a "Terzo spazio", rassegna organizzata dall'associazione culturale "L'amaca" Un palco di divulgazione della gloriosa nascita magnogreca di Reggio, tra scienza storica e spettacolo ...

Al via la stagione del Teatro Corso di Mestre : In tutto 13 spettacoli per 14 repliche fino al 24 marzo, che incontrano i gusti e le preferenze di un pubblico ampio. IL PROGRAMMA Il 30 novembre gli ABBADREAM rendono omaggio alla cult band svedese ...

Al via Arezzo Classica : dagli archi di Santa Cecilia a I Virtuosi del Teatro alla Scala : ... un progetto della Scuola della Musica di Fiesole, , propone 7 spettacoli che da novembre 2018 a aprile 2019 porteranno nella città toscana alcuni dei più acclarati interpreti per un viaggio all'...

Al via la 35° stagione di 'Teatro Ragazzi' : Chiudono la prima parte della stagione due divertenti e poetici spettacoli a tema natalizio: domenica 9 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia "Gli aiutanti di Babbo Natale" della compagnia Rosso ...

Al via la nuova stagione del Teatro Bellini di Casalbuttano : Molto interessante il cartellone allestito dal Teatro Bellini di Casalbuttano per la stagione 2018/2019 che prevede sia spettacoli di prosa, piuttosto che concerti, spettacoli di cabaret o eventi ...

"Un viaggio chiamato Teatro". Tutti i nomi in arrivo sul palco di Caffeina : ... un bistrot, una sala dedicata a conferenze e un teatro da 330 posti inaugurato con l'ambizione di essere polo culturale per tutto il Viterbese, e non solo, dove ospitare corsi, spettacoli, progetti, ...

Viareggio - chiude lo storico Teatro Politeama : ospitò Pirandello - Puccini e Tarantino. Il gestore : “Spese insostenibili - 250mila euro solo di tasse” : Tra quelle quinte Luigi Pirandello scioglie la sua compagnia e decide di andarsene in Germania a cercare fortuna con Marta Abba, la sua musa: sei anni dopo l’autore del Berretto a Sonagli vince il Premio Nobel per la Letteratura. La sua sala porta bene anche al regista Quentin Tarantino, che, sconosciuto, vi presenta il film Cani da rapina: diventerà un successo mondiale, con un altro titolo, Le Iene. Per questo Tarantino – nel ...

Al Teatro Herberia di Rubiera al via la stagione di prosa con 'Tanti Saluti' di Giuliana Musso : ... con proposte di grande qualità, impegno, attenzione alla contemporaneità e che porta a Rubiera alcuni tra i protagonisti della scena contemporanea italiana, per dodici spettacoli tra ottobre 2018 e ...

'Animali Sociali' al CineTeatro San Filippo Neri - al via la stagione teatrale : ... aggregazione, partecipazione e dialogo sono i pilastri del teatro e della società, altrimenti saremo più animali e meno sociali.Nel dettaglio la stagione sarà caratterizzata da dieci spettacoli , di ...

Al via la campagna abbonamenti del Teatro Luigi Bon : E' iniziata con il rinnovo per gli abbonati storici la campagna abbonamenti delle belle stagioni di musica e prosa del Teatro Luigi Bon., a cui seguirà dal 2 al 9 novembre la possibilità di iscriversi ...

Grandi classici di Teatro - cinema - musica e letteratura nelle riletture originali di artisti contemporanei : al via la nuova stagione del ... : In cartellone anche Ascanio Celestini che lunedì 14 gennaio propone un viaggio attraverso tre suoi spettacoli. Con la B allata dei senza tetto l'artista porta in scena personaggi di Laika , Pueblo e ...

Cultura. Le iniziative in programma per intitolazione del Teatro di Cervia all'attore Walter Chiari : Durante l'anno ospita una stagione di prosa, di Teatro comico e dialettale, oltre a spettacoli per bambini, concerti, eventi musicali e conferenze. IL programma Venerdì 19 ottobre - Ore 21.00, Cinema ...

Milano. Case Bianche di via Salomone trasformate in un museo e in un Teatro : “Installazioni, una mostra fotografica, teatro, musica, ballo, video-reportage. Questo e altro ancora è ‘Mondo Trecca’ , una giornata di eventi