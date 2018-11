Tav | la sindaca Appendino | Mi appello al governo perché faccia presto analisi

In piazza a Torino contro la sindaca Appendino e il no alla Tav : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. Presidente Amma in piazza: basta impedire sviluppo "Sono molto ...

Torino - in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...

Passa la mozione anti-Tav - caos a Torino. Imprese e sindacati : oltraggio alla città : Via libera all’ordine del giorno del Consiglio comunale che chiede di sospendere l’opera in attesa dell’analisi costi-benefici. L’opposizione protesta e viene espulsa dall’aula. Confindustria: la Tav non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : Momenti di tensione dinanzi al portone d'ingresso del municipio di Torino, dove oggi il Consiglio comunale discuterà l'ordine del giorno con cui il Comune chiederà al Governo di rinunciare alla ...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : La polizia sbarra l'accesso al Municipio. E in Consiglio si discute la mozione Cinque Stelle che schiera ufficialmente la Città contro l'opera

TavERNA - CASA POPOLARE ALLA MADRE DA RESTITUIRE/ La sindaca Raggi “Nessun favoritismo” : TAVERNA, CASA POPOLARE ALLA MADRE da RESTITUIRE, la sindaca Virginia Raggi però precisa: “Nessun favoritismo”. E' scoppiata la polemica per via dell'appartamento romano(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Taverna - madre sfrattata da sindaca Raggi/ Ultime notizie Roma : senatrice M5s - "fatto ricorso" : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. Grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le Ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)

La madre della senatrice Taverna abita in una casa popolare. La sindaca Raggi : “Indagheremo” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, annuncia un’indagine sul caso della madre della senatrice Paola Taverna assegnataria di un alloggio popolare, senza averne più diritto secondo gli uffici del Campidoglio. «Questo caso l’ho appreso dalla stampa- dice la sindaca -: la senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare l’amministrazione o me, e lo sott...

Ilva - il Tavolo al MISE : ArcelorMittal accetta<br> la richiesta dei sindacati : Giovedì 6 settembre 2018, ore 8:30 - Le trattative al MISE sull'Ilva sono andate avanti per tutta la notte. Secondo gli ultimi flash di agenzia ArcelorMittal avrebbe accettato la proposta dei sindacati e in particolare di assumere subito 10.700 lavoratori.Ilva, le trattative del 5 settembre Mercoledì 5 settembre 2018Aggiornamento ore 20:06 - Potrebbe essere il giorno decisivo per l'Ilva. Al MISE si sono incontrate tutte le parti in causa e la ...

Ilva - i sindacati al Tavolo con Di Maio : “Se vuole chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...

Ilva - Mise convoca un Tavolo dopo l'annuncio di sciopero dei sindacati | : Le sigle dei metalmeccanici avevano proclamato per l'11 settembre la mobilitazione in tutti gli stabilimenti per protestare contro la mancata convocazione da Roma. Poco dopo, la lettera dal ministero ...

Ilva : scioperano i sindacati - Di Maio convoca il Tavolo : Il prossimo 5 settembre è fissato l'incontro al Mise, a cui parteciperà il ministro dello Sviluppo Economico in persona, 'per proseguire il confronto sulla cessione della società' - Lo sciopero di ...

ILVA - SCIOPERO NAZIONALE 11 SETTEMBRE/ Ultime notizie - ultimatum dei sindacati : Di Maio convoca Tavolo il 5 : ILVA, SCIOPERO NAZIONALE l'11 SETTEMBRE. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:02:00 GMT)