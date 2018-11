Supercoppa italiana | Juventus-Milan | ecco la data

Supercoppa italiana - Juventus-Milan si giocherà il 16 gennaio in Arabia : A comunicare la data ufficiale della sfida tra le due squadre è stata la Lega di Serie A e la Gsa, General Sports Authority,, ovvero l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita. ...

Supercoppa italiana Juventus-Milan : si giocherà a Riad - inascoltato l’appello di Lotti : Supercoppa Italiana Juventus-Milan, le polemiche seguite al caso Khashoggi proseguiranno, l’incontro dovrebbe comunque giocarsi a Riad Supercoppa Italiana Juventus-Milan, le ultime indiscrezioni portano a pensare alla conferma dell’incontro in Arabia Saudita. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, la gara si giocherà a Riad come previsto in un primo momento e la data dell’incontro dovrebbe essere mercoledì 16 ...

Acqua&Sapone-Napoli - Supercoppa italiana 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’attesa Supercoppa Italiana 2018 di calcio a 5 tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli non andrà in scena il 1° novembre come inizialmente previsto. Il doppio impegno amichevole della Nazionale Italiana di futsal di Roberto Menichelli a Minsk contro la Bielorussia ha portato ad un cambiamento del programma iniziale. Infatti il match si disputerà il 30 novembre alle ore 20.30 preso il Pala Santa Filomena di Chieti per consentire ...

Morte Kashoggi - l'appello dell'ex Ministro dello sport Lotti : 'Bloccare la finale di Supercoppa italiana a Riad' : I riflessi dell'assassinio di Istanbul stanno provocando reazioni da ogni parte del mondo e l'eco del caso si è spinta fino all'Italia, dove potrebbe addirittura avere conseguenze sul mondo del ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina Supercoppa italiana 2018 : programma - orari e tv. Come vedere la partita in tv : Un weekend decisamente attivo quello per il Calcio femminile italiano. Sabato 13 ottobre alle ore 20.45 lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia sarà teatro della Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina. Si confronteranno, infatti, sul campo da gioco ligure la squadra detentrice del titolo tricolore e quella che ha vinto la Coppa Italia l’anno scorso. Un match che si presenta assai equilibrato e che ci si augura possa ...

Finale Supercoppa italiana : Trento Azimut Modena : Al Palabart di Perugia alle 18.00 si è disputata la Finale della Supercoppa tra Trento e Modena . Ad arbritare la partita sono stati Simbari e Goitre. Lorenzetti , allenatore del Trento, mette in ...

Volley : Supercoppa italiana - il primo trofeo lo alza Modena : PERUGIA- Al termine di una bellissima e combattuta finale l' Azimut Modena alza il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana , avendo ragione dell' Itas Trento al tie break 3-2, 25-23; 25-19;...

Volley - Modena vince la Supercoppa Italiana! Ruggito di Zaytsev e Velasco - Trento si arrende 3-2 : Modena ha conquistato la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile al termine di una Finale intensissima vinta contro Trento per 3-2 (25-23; 25-19; 16-25; 18-25; 15-8) dopo due ore di autentica battaglia al PalaBarton di Perugia. I Canarini hanno avuto la meglio nella seconda maratona consecutiva giocata in questo weekend dopo che ieri avevano battuto Civitanova e regalano un grande dispiacere ai dolomitici che invece avevano surclassato i ...

Pallavolo – Supercoppa italiana 2018 : Modena - il primo trofeo di stagione è tuo! Trento ko al tie brek [GALLERY] : La sfida finale della Supercoppa italiana 2018 tra Modena e Trento assegna l’ambito titolo alla squadra emiliana al tie break Modena e Trento hanno dato spettacolo al Pala Barton di Perugia nella sfida finale della Supercoppa italiana 2018. Dopo la vittoria di ieri degli emiliani sulla Lube Civitanova ed a seguito del trionfo dei trentini sul Perugia in semifinale, a vincere il titolo italiano è stata la squadra dei canarini. La ...

LIVE Modena-Trento volley - Finale Supercoppa italiana 2018 in DIRETTA : 2-0 - dominio dei Canarini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, ...

Volley : Supercoppa italiana - Civitanova vince la finale per il terzo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Rispetto alla sfida di ieri con l'Azimut il tecnico dei marchigiani Giampaolo Medei lascia a riposo Juantorena in favore di Jacopo Massari, mentre al centro schiera Enrico ...