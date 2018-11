Sulla trasparenza dei partiti la Lega provoca il M5s

Più diritti e trasparenza : un mese delle nuove regole Sulla privacy. Il Gdpr in 8 punti : Ce ne siamo accorti dalle decine di email che abbiamo ricevuto nella posta elettronica dai siti e fornitori di servizi ai quali ci eravamo registrati nel corso degli ultimi anni. Dal 19 settembre è in ...

Nomine Corecom - parte la petizione social Sulla trasparenza degli atti : ... nel quale " senza nulla togliere alle professionalità designate " non è rinvenibile alcun esperto del 'mondo' del quale ci si dovrebbe occupare. Agli ex componenti del Corecom è stata preclusa la ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “Norme Sulla trasparenza si applicano sia a partiti sia a donazioni. Niente più privacy” : “Il tema è molto semplice: le norme che riguardano la trasparenza si applicano sia ai partiti sia alle fondazioni. Se tu fai una donazione a una forza politica non puoi più avvalerti della privacy: questo principio ci consentirà finalmente di capire come mai negli anni abbiamo visto dei comportamenti anti-cittadino. Molto spesso i cittadini si sono chiesti come mai si trovassero milioni di euro per i grandi poteri e non per i diritti ...