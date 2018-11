Sui tetti di Roma per nascondere le parabole | le Notti Magiche di Virzí

Piove - a Roma automobilisti Sui tetti delle auto : Roma - L'Italia torna nella morsa del maltempo, con nubifragi da nord a sud e situazioni pesanti soprattutto in Sicilia e a Roma, dove l'acqua ha anche invaso una basilica storica, quella di San ...

Nubifragio in Sicilia - gente bloccata Sui tetti delle abitazioni : Strade trasformate in veri e propri fiumi, più di 5 i voli dirottati verso mete diverse e circolazione totalmente bloccata: sono stati proprio questi i disagi causati dal Nubifragio che ha colpito Catania la notte scorsa. Secondo alcune fonti locali [VIDEO]molte autovetture sono state trascinante dalla forza dell’acqua ed alcune famiglie hanno dovuto rifugiarsi sui tetti delle abitazioni e delle auto. Decine le persone che sono rimaste bloccate ...

Emergenza maltempo in Sicilia - nel Siracusano la gente si rifugia Sui tetti : Pioggia battente, nubifragi, fiumi esondati, gente sui tetti e automobilisti intrappolati nelle auto sommerse da acqua e fango. E’ stata una notte da tregenda, quella passata, per buona parte della Sicilia orientale, soprattutto per le province di Catania e Siracusa, ma anche per quelle di Enna e Messina. ...

Nubifragio in Sicilia - Allagamenti nel catanese - persone rifugiate Sui tetti : Palermo - Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla 'corrente', altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del catanese per il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia ...