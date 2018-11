Studio per evitare che il tumore della prostata non risponda

Domenica In - Naike Rivelli si presenta in Studio in versione super sexy e rivela : “Sono di nuovo single” : Quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Domenica In, Naike Rivelli ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look super sexy. Ospite di Mara Venier assieme alla mamma Ornella Muti, Naike ha sfoggiato una camicetta nera molto trasparente che lasciava bene in vista l’intimo rosso. In un’intervista a 360 gradi, la showgirl ha raccontato molti aspetti della sua vita privata, parlando del primo bacio e della fine della storia ...

Verissimo - terrore in Studio per Silvia Toffanin e Simona Ventura : esplosione - panico davanti alle telecamere : Imprevisto e paura a Verissimo . L'intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è stata interrotta da uno scoppio improvviso, un rumore assordante. A esplodere è stato un led nello studio, rumore ...

Verissimo - paura per Simona Ventura e Silvia Toffanin : scoppia un led nello Studio : Grande paura nella puntata di ieri pomeriggio di Verissimo. Mentre Silvia Toffanin stava intervistando Simona Ventura, è scoppiato un led in studio e le due donne sono state interrotte da un forte boato. Inizialmente Silvia e la sua ospite hanno pensato a qualcosa successo tra il pubblico, salvo poi scoprire che si è trattato dello scoppio di un led all’interno dello studio di Verissimo. Verissimo, Silvia Toffanin e Simona Ventura ...

Usa - uomo spara nello Studio yoga e poi si uccide : ferite almeno 4 persone : Ha aperto il fuoco in uno studio di yoga, ferendo almeno quattro persone in uno studio yoga prima di togliersi la vita. L'episodio - che secondo un portavoce della locale municipalità sarebbe legato ...

Rischi per la salute del bambino se il papà ha più di 35 anni : lo Studio : Una ricerca americana accende i riflettori su ruolo biologico del padre che, se in là con gli anni, potrebbe causare Rischi...

Secondo un nuovo Studio le radiazioni dei cellulari sono dannose per i topi : Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti sembra non lasciare dubbi: quantomeno i vecchi cellulari sono dannosi per le cellule cerebrali dei topi L'articolo Secondo un nuovo studio le radiazioni dei cellulari sono dannose per i topi proviene da TuttoAndroid.

Uomini E Donne. Botta e risposta tra Oscar Branzani e Raffaella Mennoia : ecco perchè la coppia non è più venuta in Studio : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono una delle coppie più amate e longeve nate all’interno degli studi di Uomini e Donne. Approdati nel dating show di Canale 5 quasi per gioco non si aspettavano... L'articolo Uomini E Donne. Botta e risposta tra Oscar Branzani e Raffaella Mennoia: ecco perchè la coppia non è più venuta in studio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Portobello - Antonella Clerici e l'asso amarcord per alzare gli ascolti. Bomba : 'Presto andrò in Studio' - chi è : Per risollevare Portobello dopo una partenza complicata, Antonella Clerici potrebbe giocarsi la carta amarcord. Intervistata dal settimanale Spy Anna Moroni , sua storica collaboratrice nella Prova ...

Portobello - Antonella Clerici sotto accusa per il pappagallo in Studio : 'Rischia la depressione e il collasso' : Il nuovo Portobello di Antonella Clerici è finito nel mirino degli animalisti, inferociti per la presenza del pappagallo Enrica in studio. La responsabile dell'associazione Save the dogs and other ...

Uomini e Donne - malore in Studio per Gemma Galgani : Tina Cipollari chiama un medico : Gemma Galgani ha avuto un malore in studio lunedì, durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese non ha retto alla notizia che il “suo” Rocco sia uscito con Mariangela tanto che prima ha iniziato a piangere disperata e a tremare convulsamente, poi si è ritirata dietro le quinte. A causare questa reazione è stato il fatto che, secondo quanto raccontato da Maria De Filippi, Rocco e Mariangela non solo si ...

Malore per Gemma Galgani a Uomini e Donne : il medico entra in Studio : Non è riuscita ad accettare che il 'suo' Rocco sia uscito con un'altra ed è crollata. Gemma Galgani ha avuto un Malore durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29 ottobre scorso. La ...

Uomini e Donne - malore in Studio per Gemma : interviene il medico | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e il cavaliere Rocco. I due la scorsa settimana avevano chiuso la loro conoscenza, ma Gemma ha deciso di contattarlo nuovamente e si sono risentiti. Rocco, però, in settimana è uscito anche con un’altra dama. È stata una puntata molto delicata per la dama torinese, che era visibilmente segnata in volto ...

Ricerca : borsa Marie Curie allo Studio su materiali innovativi per l’energia termica : Realizzare materiali di alta qualità, non tossici e a basso costo utili alla raccolta di energia sprecata come calore, ovvero produrre l’energia pulita convertendo le fluttuazioni termiche in energia elettrica. È questo il tema dello studio “NanoPyroMat” che ha permesso alla Ricercatrice dell’Università di Belgrado Dr. Radenka Krsmanovic Whiffen di vincere la borsa biennale Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA IF). La Ricerca sarà ...

eSports - arrivano i joystick per gli smartphone? Il nuovo Studio della Microsoft! : Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale! Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità! «I ...