Stipendi scuola | aumenteranno nel 2019 | cosa è previsto dalla LdB

Rinnovo contratti statali : nel 2019 aumenti Stipendi pubblici e scuola di 10 euro : Le prime indiscrezioni sul Rinnovo dei contratti degli statali e dei docenti e dipendenti amministrativi, tecnici ed ausiliari Ata della scuola in merito agli aumenti degli stipendi del triennio 2019-2021 emergono dalla relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio del prossimo anno, presentata pochi giorni fa. Per il 2019, infatti, il Governo Conte ha messo sul piatto del Rinnovo del contratto degli statali un miliardo e cento milioni di ...

Scuola - Stipendi docenti e Ata : ecco gli ultimi dati dell’Aran sulla Pubblica Amministrazione : Gli ultimi dati resi noti dall’Aran sugli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno evidenziato un risultato drammatico per quanto concerne il personale scolastico: i compensi di docenti e personale Ata sono i più bassi in assoluto tra il pubblico impiego e addirittura sono ancora più bassi rispetto a qualche anno fa. docenti e personale Ata, stipendi più bassi in assoluto in tutta la Pubblica Amministrazione Infatti, ...

Contratti statali 2019 e scuola : aumenti Stipendi ad aprile e luglio più alti del 2018 : Emergono novita' sul rinnovo dei Contratti degli statali e dei dipendenti della scuola per il rinnovo previsto nel triennio 2019-2021. Infatti, il Governo Conte ha inserito la cifra di 3 miliardi e duecentocinquanta milioni di euro nella legge di Bilancio 2019 per rinnovare il contratto dei dipendenti del pubblico impiego, cifra che andra' spalmata poco più di un miliardo per anno per gli aumenti degli stipendi del triennio. Un importo simile ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli Stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Scuola - Stipendi docenti ultime notizie : ‘Bene Di Maio - calendarizziamo proposta di legge’ : La questione relativa all’adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media dei colleghi europei continua a tenere banco anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: ‘Prima di tutto dobbiamo avere soldi e risorse per ristrutturare le scuole, rilanciare i programmi didattici, ma soprattutto dare un compenso nella media europea a tutti i docenti italiani’. Di Maio: ‘Dare un ...

Risparmi sugli Stipendi e zero investimenti : La manovra del governo trascura la scuola : Bisogna arrivare a pagina 95 della Nota di aggiornamento del Def per trovare il capitolo istruzione. Quattro pagine fitte di parole, nessuna cifra. È il documento su cui punta gli occhi il mondo della scuola che ha voltato le spalle al Pd dopo il malcontento creato dalla legge 107. Il Movimento Cinque Stelle sa di dover soddisfare le aspettative di...

Scuola : dal prossimo anno a rischio aumento Stipendi - ricorsi in arrivo : "Sinora ad oggi, stando al Documento di economia e finanza presentato alle Camere , le risorse pubbliche previste dalla legge di bilancio di fine anno - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale ...

Contratto scuola e aumento Stipendi docenti e ATA ultime notizie : l’istruzione torna ‘Bancomat’ : La scuola e l’istruzione torna ad essere un bancomat per altri ministeri, per altre riforme. Così scrive questa mattina Corrado Zunino sulle pagine di ‘Repubblica’. Cento milioni in meno per la scuola, con l’incognita rinnovo di Contratto dietro l’angolo, mentre sale la protesta dei sindacati. Per stessa ammissione del ministero, i nuovi tagli ‘potranno contribuire a finanziare le altre importanti misure ...

Manovra - tagli alla scuola per 150 milioni. Ma servirebbero almeno 4 miliardi per salvaguardare Stipendi : Nel Documento di Economia e Finanza, per la scuola si parla solo di buoni intenti riguardanti la cittadinanza, l'alternanza scuola-lavoro, il sostegno agli alunni disabili, la formazione e ...

Scuola - Stipendi docenti : Governo - ‘è proprio un bel cambiamento!’ : L’accusa ormai viene fatta quotidianamente, o quasi. Il Governo trascura la Scuola, tant’è che nella prossima Legge di Bilancio 2019 sembra che l’istruzione sia destinata ad occupare ben poco spazio. C’è da considerare una questione molto importante e che non va assolutamente sottovalutata: dopo quasi dieci anni, al personale scolastico è stato riconosciuto un ritocco (misero) nello stipendio, ritocco che, beffardamente, ...

Contratto scuola e aumento Stipendi ultime notizie : ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...

Contratto scuola - aumento Stipendi docenti ultime notizie : la palla passa al ‘Governo del cambiamento’ : L’accordo raggiunto dalle forze di maggioranza del Governo in merito alla nota di aggiornamento del Def (il Documento di Economia e Finanza) è stato accompagnato da festeggiamenti e da dichiarazioni eclatanti da parte dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i quali, vincendo la resistenza del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlano di ‘Manovra del cambiamento’ e di ‘Manovra del Popolo’, oltre a ...

Scuola - Stipendi docenti : nuova sentenza sul congedo parentale per il figlio minore di 12 anni : Il Giudice del Lavoro di Grosseto ha emesso un’importante sentenza per quanto riguarda il congedo parentale chiesto dal lavoratore per il figlio minore di 12 anni. Nello specifico, il congedo parentale deve essere retribuito al cento per cento nei primi trenta giorni. Scuola, il congedo parentale chiesto per il figlio con età inferiore agli anni 12 non decurta ferie e anzianità La sentenza è giunta in seguito ad un ricorso presentato da ...

Scuola - aumento Stipendi docenti e ATA ultime notizie : ‘dimenticati’ nella Legge di Bilancio 2019? : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso una rivalutazione del ruolo dell’insegnante, in quanto i docenti italiani sono ‘bravi e preparati’: una rivalutazione che, in termini pratici e non solamente teorici, consisterebbe in un auspicato aumento di stipendio in sede di rinnovo di contratto. A conti fatti, però, nella Legge di Bilancio 2019, alle principali voci di spesa, non troviamo alcuna indicazione ...