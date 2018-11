Ssd Colonna | il presidente Di Girolamo | «Presto riavremo il nostro pallone polivalente»

romadailynews

(Di lunedì 5 novembre 2018) Roma – E’ stata una settimana davvero complicata per la Ssd. Domenica scorsa, infatti, le violente piogge e il forte vento hanno letteralmente “scoperchiato” il telone delintitolato a don Vincenzo Palamara: ora la struttura è stata transennata dai tecnici comunali, dalla protezione civile e dalla polizia locale ed è ovviamente inutilizzabile. Un episodio incredibile che ha provocato inevitabili problemi organizzativi per le discipline “extra calcio” della società castellana delSimone Di, vale a dire il volley, il basket e il pattinaggio. Ma la società, supportata dal Comune di, si è adoperata immediatamente per assorbire al massimo i disagi per atleti e genitori. «Innanzitutto va rimarcato che per fortuna non è accaduto nulla alle squadre di pallavolo che in quel momento stavano per iniziare una partita di campionato Under ...