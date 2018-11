calcioweb.eu

: #Spal, il presidente #Mattioli infuriato dopo il 4-1 di #Roma: 'Curioso di sapere cosa dirà l'allenatore' - CalcioWeb : #Spal, il presidente #Mattioli infuriato dopo il 4-1 di #Roma: 'Curioso di sapere cosa dirà l'allenatore' - nuovaferrara : Mattioli e Colombarini non fanno drammi, però: «@spalferrara, adesso basta sbagliare». Il presidente non ha gradit… - LazioNews_24 : Parole dure quelle del presidente della #Spal #Mattioli dopo la sconfitta contro la #SSLazio ?? -

(Di lunedì 5 novembre 2018) L’ottimo inizio di stagione dellaè stato dimenticato in seguito alle due pesanti sconfitte contro Frosinone e Lazio in cui, oltre a non conquistare punti, i ferraresi hanno subito 7 gol realizzandone solo 1. IlWalteral termine della partita non si è detto preoccupato, ma ha richiesto un cambio di rotta immediato: “Non sono preoccupato, per il momento, ma nel secondo tempo ho visto cose che avrei preferito non vedere. Adesso diventano fondamentali le gare in casa, cominciando da quella contro il Cagliari del prossimo weekend. Anche perché sconfittasconfitta la situazione potrebbe diventare poco carina“, ha dichiarato a Lolino.com. La delusione successiva alla batosta dell’Olimpico è legata più all’atteggiamento della sua squadra che alla sconfitta in sé: “Sono curioso diverrà a dirci il nostro ...