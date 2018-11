Spagna | procura chiede oltre 200 anni per leader catalani Ora il governo è a rischio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) Dodici condanne per ribellione, sette per malversazione di fondi pubblici e un totale di200di carcere. Sono le pene chieste dallagenerale spagnola per l’ex vicepresidente catalano Oriol Junqueras e altri cinque consiglieri deldi Carles Puidgemont a un anno esatto dalla loro incarcerazione. Era il 2 novembre 2017 quando iindipendentisti venivano arrestati a seguito della dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Parlamento di Barcellona, forte del risultato del referendum del 1° ottobre. E le richieste hanno già avuto un effetto deflagrante nei rapporti tra ildi Pedro Sánchez (appoggiato da Podemos) e i partiti autonomisti, i cui voti sono fondamentali per approvare la legge di bilancio (i Presupuestos generales del estado) e prolungare la vita dell’esecutivo. Le due forze catalane, i moderati del PdeCat (il partito di Puidgemont) e i ...