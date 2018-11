Siren - bye bye Ariel : arriva Ryn - la Sirenetta vendicativa : Dimenticatevi Ariel, i suoi capelli rossi, la voce incantevole e due occhioni dolcissimi. Ryn è una Sirena arrabbiata, assetata di vendetta, insomma assomiglia più alle Sirene di Ulisse che ha quelle Disney. Ryan è la protagonista di Siren, serie dark fantasy USA arriva in Italia dal 5 novembre in esclusiva su TIMVISION (guardala qui) con la prima stagione in 10 episodi subito disponibili. La serie, candidata ai Teen Choice Award 2018 come ...