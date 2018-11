Signorini sbotta contro Monte e la Salemi | “Cosa volete tenere per voi?”

lanostratv

(Di martedì 6 novembre 2018) GF Vip: Alfonsoattacca Francescoe GiuliaCome ormai da diverse puntate a questa parte, poco fa al Grande Fratello Vip si è tornati a parlare del rapporto instauratosi nella casa più spiata dagli italiani tra Francescoe Giulia. E in questa circostanza l’opinionista Alfonsoha criticato duramente l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, asserendo di avere un po’ il dubbio che finora abbia un po’ preso in giro Giulia, la quale è evidente che provi nei suoi confronti dei sentimenti forti. Una dichiarazione che non è piaciuta nella maniera più assoluta a Francesco, il quale ha dichiarato di non volere subire questi attacchi gratuitamente, passando poi agli occhi del pubblico a casa come il cattivo della situazione. Inoltre ha anche aggiunto che i sentimenti che prova ...