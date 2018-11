Si barrica alle Poste con 4 ostaggi Resa di Amato dopo 8 ore

Reggio Emilia - si è arreso l'uomo barrica to con ostaggi alle poste : Roma, 5 nov., askanews, - Si è arreso Francesco Amato, l'uomo che si era barricato nell'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia , che da questa mattina ha tenuto in ostaggi o alcuni ...

Si arrende il latitante barrica to alle Poste : Reggio Emilia, 5 nov., Adnkronos, - Si è arreso dopo 8 ore Francesco Amato, il latitante che da stamattina alle 9, armato di un coltello, era asserragliato con 4 ostaggi in un ufficio postale Pieve ...

Condannato per 'Ndrangheta barrica to alle Poste con 4 ostaggi 'Vi ammazzo tutti' : alle 8.30 di questa mattina Francesco Amato , uno degli imputati condannati nel processo di 'Ndrangheta 'Aemilia' , si è asserragliato dentro l' ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio ...

Capodimonte invasa dalle cimici cinesi - i cittadini disperati si barrica no in casa : Emergenza insetti nel territorio della III Municipalità. Da diversi giorni i residenti di Capodimonte lamentano la presenza di un enorme numero di cimici cinesi che hanno praticamente invaso ogni ...

FDI Roma : Ecopass - pronti alle barricate : Roma – “Arriva oggi in Consiglio comunale la folle proposta dei 5 Stelle di introdurre il pedaggio per entrare e uscire dall’anello ferroviario. Proprio cosi: per andare a lavorare, fare la spesa, portare i bambini a scuola, uscire la sera, i Romani dovranno pagare una tassa di accesso per ogni entrata e uscita nella zona compresa nell’anello ferroviario. Un provvedimento capestro per fare cassa sulla pelle dei Romani e ...