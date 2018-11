Short track | Coppa del Mondo Calgary 2018 | Martina Valcepina vince la finale B dei 500

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Yuri Confortola e Cynthia Mascitto in finale B nei 1500 - eliminazione in semifinale per le staffette : Seconda giornata a Calgary per la prima prova della Coppa del Mondo di Short track. Un sabato che ha regalato meno emozioni e risultati positivi all’Italia rispetto alla giornata di ieri, con Cynthia Mascitto e Yuri Confortola che sono stati i migliori, conquistando la finale B entrambi nei 1500m. Nella distanza più lunga al femminile la vittoria è andata all’olandese Suzanne Schulting (2’28”423), che ha preceduto la ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola - squalifica e riscatto per Valcepina - staffette in semifinale : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista). C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è diventata la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola - squalifica e riscatto per Valcepina - staffette in semifinale : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista). C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La valtellinese è ...

Short track - a Calgary al via la Coppa del Mondo 2018/19 : Short track – Anche l’Italia in Canada per il primo appuntamento del circuito internazionale. Martina Valcepina leader degli azzurri guidati dagli allenatori Barthell e Pandov Si riparte. Prende il via questo fine settimana da Calgary, in Canada, la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 di Short track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, pur senza la campionessa olimpica Arianna ...

Short track – Da Calgary a Pechino 2022 : riparte la stagione di Martina Valcepina : Dopo le esperienze di Vancouver, Sochi e PyeongChang, Martina Valcepina punta dritto verso Pechino 2022, ripartendo questo weekend dalla prima tappa di Coppa del Mondo a Calgary Martina Valcepina affila i pattini e si prepara a scendere sul ghiaccio. Nonostante l’ancora giovane età, scatta già il quarto quadriennio olimpico per la scheggia valtellinese. Dopo le esperienze di Vancouver, Sochi e PyeongChang, la ventiseienne valtellinese ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...

Short track - al via la nuova stagione di Coppa del Mondo : si parte nel week-end a Calgary : Tre giorni di grande velocità e di spettacolo assoluto, dal 2 al 4 novembre, per inaugurare un nuovo quadriennio olimpico con vista su Pechino 2022 Prende il via questo fine settimana da Calgary, in Canada, la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 di Short Track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, pur senza la campionessa olimpica Arianna Fontana, porta sul ghiaccio dell’Olympic Oval ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Martina Valcepina la bussola del movimento. Dalla valtellinese dipenderanno i podi nella prima parte di stagione : Venerdì comincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. A Calgary ci sarà il primo appuntamento della nuova stagione e l’Italia si affiderà quasi completamente a Martina Valcepina. La valtellinese, vista la lunga assenza di Arianna Fontana, è diventata immediatamente la punta di diamante della squadra azzurra e anche l’unica vera carta da medaglia in queste prime gare dell’anno. Questa sicuramente deve essere la stagione ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Martina Valcepina la bussola del movimento. Dalla valtellinese dipenderanno i podi nella prima parte di stagione : Venerdì comincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di short track. A Calgary ci sarà il primo appuntamento della nuova stagione e l’Italia si affiderà quasi completamente a Martina Valcepina. La valtellinese, vista la lunga assenza di Arianna Fontana, è diventata immediatamente la punta di diamante della squadra azzurra e anche l’unica vera carta da medaglia in queste prime gare dell’anno. Questa sicuramente deve essere la stagione ...

Short track - Coppa del Mondo Calgary 2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa. Assente Arianna Fontana - fari puntati su Martina Valcepina : Finalmente si ricomincia. La Coppa del Mondo di Short track 2018-2019 entra in scena con il suo primo atto che si terrà a Calgary in Canada e l’Italia, orfana di Arianna Fontana, si presenterà sul ghiaccio dell’Olympic Oval comunque con ben 13 atleti accompagnati dal duo tecnico Anthony Barthell e Assen Pandov. Senza l’Angelo Biondo, le attenzioni azzurre sono tutte rivolte su Martina Valcepina, capace nella stagione passata di ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia - serve una svolta decisa in campo maschile dopo anni bui. Diversi volti nuovi su cui investire : La Coppa Mondo di Short track sta per ripartire e da venerdì sul ghiaccio canadese di Calgary inizierà ufficialmente la nuova stagione. Un primo appuntamento che servirà molto all’Italia per valutare lo stato di forma dell’intera squadra: se al femminile c’è l’assenza di Arianna Fontana a pesare sui possibili risultati azzurri (Martina Valcepina costretta agli straordinari), al maschile c’è sicuramente voglia di ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia riparte senza Arianna Fontana (fino a gennaio?). Martina Valcepina la punta di una squadra in rinnovamento : La Coppa del Mondo di Short track sta per ricominciare e la prima tappa sarà in Canada a Calgary proprio questo fine settimana. Un inizio di stagione, però, per l’Italia con molti punti di domanda dovuti prima di tutto all’assenza in squadra di Arianna Fontana e al rinnovamento totale voluto dalla federazione in questi mesi, con anche un cambio alla guida tecnica sia nel settore femminile che in quello maschile. Proprio questa ...

Short track - Coppa del Mondo Calgary 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Ricomincia la Coppa del Mondo di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 Novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. In casa Italia non ci sarà Arianna Fontana, che non è rimasta per niente soddisfatta della scelta della federazione di affidare la guida tecnica del settore femminile ad Anthony Barthell ed è entrato ...

Calendario Coppa del Mondo Short track 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare. Come vederle in streaming : ... Canada, 9-11 novembre 2018 Coppa del Mondo a Salt Lake City , Stati Uniti, 7-9 dicembre 2018 Coppa del Mondo ad Almaty , Kazakistan, 14-16 dicembre 2018 Quarta tappa di Coppa del Mondo con sede ...