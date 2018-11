Servizi Italia | Kabouter Management vende parte delle azioni

Le operazioni sulle azioni proprie di Servizi Italia : Servizi Italia , dal 29 ottobre al 02 novembre 2018, ha acquistato 16.000 azioni ordinarie , pari allo 0,05% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 3,406 euro, per un controvalore ...

Maltempo - l’Italia è senza un Servizio meteo nazionale civile. Dopo vent’anni di rimandi nascerà (forse) nel 2019 : L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere un servizio meteorologico nazionale civile. Tutti lo aspettano da sempre e chi governa lo ha messo in cantiere da venti anni, ma dal 1998 al 2017 si è andati avanti a colpi di rimandi continui. Ora, mentre si contano i danni della forte ondata di Maltempo, all’orizzonte si intravedono i segni di novità positive. L’agenzia pubblica Italiameteo, la cui creazione era prevista nella legge ...

Il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia lancia il Servizio di Instant Payments con SIA : Da oggi, clienti privati e small business del Gruppo bancario possono inviare e ricevere pagamenti istantanei da PC...

Presto sovraccarico il Servizio clienti Iliad Italia? Esubero operatori per il partner del vettore : Il servizio clienti Iliad Italia sarà Presto sovraccarico a causa di decisioni non dipese dalla volontà del nuovo quarto operatore mobile italiano? La situazione in sintesi è la seguente: il partner che attualmente ha la gestione dei call center preposti all'assistenza sta programmando una serie di esuberi del suo personale. Quali conseguenze dunque dietro l'angolo? La società che ha la gestione del servizio clienti Iliad Italia ...

PayPal lancia in Italia Funds Now - il Servizio che supporta il commercio online : Funds Now è un nuovo servizio PayPal appena sbarcato in Italia. Scopriamo insieme qual è il suo funzionamento e a chi è dedicato L'articolo PayPal lancia in Italia Funds Now, il servizio che supporta il commercio online proviene da TuttoAndroid.

DIRETTA FINALE/ Italia Serbia (risultato live 0-0) streaming video Rai : al Servizio - via! (Mondiali Volley) : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv Rai: orario e risultato live della FINALE dei Mondiali volley femminile 2018 (oggi sabato 20 ottobre) con le azzurre in campo a Yokohama(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:41:00 GMT)

Diretta finale/ Italia Serbia (risultato live 0-0) streaming video Rai : al Servizio - via! (Mondiali Volley) : Diretta Italia Serbia streaming video e tv Rai: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley femminile 2018 (oggi sabato 20 ottobre) con le azzurre in campo a Yokohama(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:35:00 GMT)

DisServizi per la rete Tre - connessione dati assente in diverse zone d’Italia : Problemi questa mattina con la rete Tre, specialmente per quanto riguarda la connessione dati. Sono molti gli utenti a riscontrare Disservizi in diverse zone d'Italia. L'articolo Disservizi per la rete Tre, connessione dati assente in diverse zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

Servizi Italia continua l'acquisto di azioni proprie : Servizi Italia ha acquistato, nel periodo dall'8 al 12 ottobre 2018, n. 21.400 azioni ordinarie , pari allo 0,067% del Capitale Sociale, al prezzo unitario medio di Euro 3,74 per un controvalore ...

Censis : gli italiani amano sempre più smartphone e Servizi Web : Il 15° Rapporto sulla comunicazione del Censis ci racconta di un'Italia sempre più sul Web, frutto dell'enorme diffusione degli smartphone L'articolo Censis: gli italiani amano sempre più smartphone e servizi Web proviene da TuttoAndroid.

Amazon ha chiesto di diventare un'azienda di Servizi postali in Italia : Amazon ha depositato la richiesta per entrare nell'elenco degli operatori postali in Italia. Una scelta che avrà riflessi su contratti e controlli

Amazon ha chiesto di diventare un’azienda di Servizi postali in Italia : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Amazon ha chiesto i permessi di operare come azienda di servizi postali in Italia. Colpita ad agosto da una multa da 300mila euro e dal diktat dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), il gigante dell’ecommerce ha deciso di iscrivere le sue controllate che gestiscono consegne e logistica all’elenco degli operatori postali Italiani. Non è solo una questione burocratica né di costi. Diventando a ...

Iliad down : problemi e disServizi di rete su tutto in tutta Italia : Iliad, cosa ci combina Iliad? Ci combina che si stanno verificando ancora problemi e disservizi. Si parla di un vero proprio #Iliaddown che segue un altro giorno nero avuto lo scorso 28 settembre. Quindi, a conti leggi di più...

Rete Iliad di nuovo down : disServizi in tutta Italia anche oggi 5 ottobre : Potrebbe sembrare uno scherzo del destino, fatto sta che ci sono nuovamente problemi e disservizi, in alcuni casi veri e propri down, con la Rete di Iliad, a una settimana esatta dai precedenti del 28 settembre. L'articolo Rete Iliad di nuovo down: disservizi in tutta Italia anche oggi 5 ottobre proviene da TuttoAndroid.