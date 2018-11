Serie B Salernitana | problema muscolare per Di Gennaro

Serie B : Crotone-Carpi 1-1 - Venezia-Salernitana 1-0 : Nel pomeriggio di Serie B, un buon esordio per Massimo Oddo alla guida del Crotone, ma mescolato a tanti rimpianti. I calabresi partono subito forte all'Ezio Scida: al 22' si portano in vantaggio con ...

Serie B - la Salernitana inguaia il Livorno. All'Arechi finisce 3-1 : SALERNO - Fortino Arechi . I granata, nel loro stadio, continuano a non perdere e battono il Livorno 3-1 portandosi al terzo posto in classifica con 17 punti, in coabitazione con il Verona,, due in ...