Serie A | l’analisi dopo l’ultima giornata | la corsa scudetto può regalare sorprese

calcioweb.eu

: #SerieA, l'analisi dopo l'ultima giornata: la corsa scudetto può regalare sorprese, bagarre incredibile per… - CalcioWeb : #SerieA, l'analisi dopo l'ultima giornata: la corsa scudetto può regalare sorprese, bagarre incredibile per… - xRAM1REZx : L' analisi dei risultati della quinta giornata del campionato PosteMobile Serie A e la classifica successiva alle p… - andreafabris96 : Ecco la mia #MoviolAA del l'undicesima giornata di #SerieA per -

(Di lunedì 5 novembre 2018) E’ andata in archivio l’11^del campionato diA, un turno che si è concluso con il botto e con il successo del Milan sul campo dell’Udinese, importanti indicazioni per le zone alte della classifica. La squadra che gioca il miglior calcio è sicuramente il Napoli, la squadra di Ancelotti si sta confermandolo scorso campionato e non era per nulla facilel’addio con il tecnico Maurizio Sarri, il Napoli può dare del filo da torcere alla Juventus per loed anche in Champions League puògrandi soddisfazioni. La squadra di Ancelotti ha una squadra completa in ogni reparto, attacco devastante, la difesa si conferma con uno dei migliori difensore al mondo (Koulibaly) e grande qualità a centrocampo, Ancelotti può alternare tanti calciatori, al Napoli sono tutti titolari. Juventus favorita per lo...