SEGA rinnova il marchio di Virtua Fighter e registra quello nuovo di Battle

(Di lunedì 5 novembre 2018) Il mese scorso,Games Japan hato due marchi negli Stati Uniti, uno perre ilesistente per il logo della seriee unintitolato "Genesis".Come riporta Siliconera, ildiè statoto per l'uso di videogiochi a gettoni e videogiochi arcade. Allo stesso modo, anche "Genesis" è statoto comeper Coin-Op, macchine arcade e videogiochi da sala, quindi questi due eventi potrebbero essere collegatiTenete presente chedipotrebbe essere solo un rinnovo delstandard di, poiché sono passati 12 anni da quando5 è uscito nel 2006. Tuttavia, "Genesis" è piuttosto interessante, specialmente perché è contrassegnato per le sale giochi. Entrambi i marchi sono stati depositati il ​​2 ottobre 2018.Read more…