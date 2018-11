«Se sotto la copertina calda di una relazione stabile si sta meglio che innamorati persi»

vanityfair

(Di lunedì 5 novembre 2018) Illustrazione: Alessandra De Cristoforo. Cara Ester, dopo la consueta lettura del Lunedì stavolta decido di provare a scriverti io. La storia è semplice, anzi banale, e per questo non sono riuscita a trovare molto supporto. Circa quattro mesi fa ci conosciamo, è lui a notarmi per primo e ad avvicinarmi. Dopo un paio di chiacchierate sempre più insistenti, mi chiede di uscire. Accetto perché mi aveva colpito per lo più mentalmente ed emotivamente. La serata è praticamente perfetta, di quelle che non ti fanno più sentire solo al mondo. La seconda volta sono io a proporgli l’uscita. Tutto procede bene. Per fartela breve, dopo il primo bacio mi confessa immediatamente di essere fidanzato, da circa un anno e mezzo. Noi non abitiamo nella stessa città, e anzi lui era qui solo di passaggio per un paio di mesi. Durante un lungo pomeriggio di “discussione” quello che mi sento ...