Scontro Salvini-Murgia

Scontro Salvini-Pd sul condono. "Ambientalismo da salotto" ... "Taccia - cinismo al potere" : "Ambientalismo da salotto". Matteo Salvini addita la variegata pattuglia di organizzazioni 'verdi' come concausa dello smottamento che sta travolgendo l'Italia che annega sotto le piogge torrenziali. Un attacco che non basta a neutralizzare l'indignazione di chi, in testa il Pd, gli rinfacciano i condoni votati. Come l'ultimissimo, quello inserito nel decreto Genova sulle case abusive di Ischia."Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo ...

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con l’Europa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...

Scontro a Piazza Pulita tra Minniti e la giornalista Petrini : «Le batte il cuore per Salvini» : E' per la politica dei pugni duri sul tavolo, mi fa piacere. E' informata male, nella sua voglia di difendere a tutti i costi Salvini è informata male». 2 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Piazzapulita - Scontro tra Minniti e la Petrini : "Lei è salviniana...?" : Lite in diretta a Piazzapulita tra l'ex ministro dell"Interno del Pd Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Tema del contendere è l'immigrazione e il rapporto con l'Europa.La giornalista incalza Minniti che subito sbotta: "Allora lei è una sostenitrice di Salvini, le batte il cuore per Salvini, capisco perfettamente. È per la politica dei pugni duri sul tavolo, mi fa piacere. È informata male, nella sua voglia di difendere a tutti i ...

Desirée - Scontro Lerner-Salvini sui social : Duro scontro sul caso Desirée Mariottini tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Gad Lerner. E' stato un post su Twitter del giornalista a scatenare tutto: "Dopo #PamelaMastropietro guardiamo ...

Scontro GAD LERNER-SALVINI PER IL TWEET SU DESIRÉE/ Ministro - “vergognati” : replica - “fake news” : Gad Lerner, bufera dopo TWEET su DESIRÉE Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. La replica di Salvini: "Gad, ma vergognati".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Scontro Salvini-Di Maio sugli aiuti alle banche : ... sappia che c'è un Governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi'. Il leader del Carroccio non ha nemmeno escluso l'ipotesi di ...

ROBERTO FICO DOPO MORTE DESIRÈE : "AMORE - NON RUSPE"/ Scontro con Salvini : Giordano - "serve la forza" : MORTE Desirée, FICO: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Salvini Scontro con Bruxelles per la questione ROM : “Voglio ordine e regole” : Salvini e la questione ROM è scontro con la commissaria UE alla Giustizia In Italia, sullo ‘hate speech’, sui rom “giocano col fuoco – dice la commissaria Ue alla Giustizia Vera Jurova, “preoccupata” per la situazione -. In passato abbiamo visto queste categorizzazioni di alcune parti della società. In alcuni documenti nazisti scrivevano che erano bocche inutili da sfamare. Sono strani giorni, che ricordano un ...

Scontro Salvini – Draghi : “Nessuna banca italiana salterà - le salveremo a tutti i costi” : "Sono convinto della bontà delle scelte di questo governo. Se qualcuno pensa di speculare con lo spread o usando altro, sappia che c'è un Paese pronto a rispondere. Non torneremo indietro di mezzo millimetro. Nessuna banca salterà", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini replicando alle affermazioni del governatore della Bce Mario Draghi.Continua a leggere

Giuseppe Conte - lo spread e lo Scontro con Ue - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...

SALVINI - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - Scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Italia-Francia è Scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Scontro nel governo sul deficit al 2 - 4% : vince la linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...