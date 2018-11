Sci alpino | che tragedia per la Nazionale svizzera | deceduto il giovane Gian Luca Barandun

Coppa del Mondo di Sci alpino : slalom di Levi in diretta tv sulla Rai il 17 e 18 novembre : La Coppa del Mondo di sci alpino ha debuttato a ottobre con il gigante di Soelden [VIDEO]. In realta', si è disputata solamente la gara femminile, mentre quella maschile è stata cancellata per via delle avverse condizioni atmosferiche. Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione FIS relativa al recupero. Gli uomini disputeranno quella prova a Saalbach-Hinterglemm il prossimo 20 dicembre. Così come era accaduto la passata stagione, solamente le ...

Sci alpino : la squadra Asiva femminile in raduno a Solda : Lo staff tecnico della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile " discipline veloci -, che comprende Christian Corradino e Giuseppe Abruzzini, sarà impegnato a Copper Mountain , Usa, , dal 7 al 19 ...

Sci alpino - Marta Bassino guida il gruppo di slalomgigantiste al lavoro in Val Senales : Le slalomgigantiste in allenamento in Val Senales da domenica 4 a venerdì 9 novembre Riprendono domenica 4 novembre in Val Senales gli allenamenti del gruppo discipline tecniche della nazionale femminile di Coppa del mondo. Dopo l’esordio nel gigante di Sölden, caratterizzato dal meraviglioso secondo posto di Federica Brignone, le azzurre preparano i prossimi appuntamenti, a cominciare dallo slalom di Levi, in Finlandia, fissato per ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Voglio fare un ulteriore step nella velocità. Coppa del Mondo decisiva per i Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Un ottimo finale di stagione, la prima partecipazione alle Olimpiade e tante aspettative per il futuro. Nicol Delago si è raccontata ad OA Sport, tracciando un bilancio sull’anno passato e su quella che verrà, che dovrà vederla protagonista nella sua amata velocità. Estate di grande lavoro, come è andata la preparazione estiva e soprattutto su quali aspetti hai lavorato maggiormente? “La preparazione è ...

Sci alpino - il gruppo azzurro di Coppa Europa al lavoro a Kaunertal : otto gli atleti convocati : Il gruppo di Coppa Europa maschile in partenza per il raduno di Kaunertal, convocati in otto Un gruppo di otto atleti pronto a partire per Kaunertal, in Austria. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato la squadra discipline veloci di Coppa Europa per il periodo che va da domenica 4 a venerdì 9 novembre: si tratta di Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni, Federico Paini, Alexander Prast, Florian Schieder, Federico ...

Sci alpino - Elena Fanchini rientra dopo il tumore : “Ora posso dedicarmi solo allo sport! A gennaio in gara” : Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica della FISI per poter riprendere l’attività agonistica a pieno ritmo. Era la notizia che tutti aspettavamo dopo che la bresciana aveva dovuto combattere contro un tumore a causa del quale non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 33enne, fermatasi a gennaio per curare il male che l’aveva colpita, ha terminato il ciclo di terapie e gli ...

Sci alpino - atleta dell’anno FISI 2018 : secondo successo consecutivo per Sofia Goggia : Sofia Goggia si ripete: per il secondo anno consecutivo è lei l’atleta dell’anno FISI. Battuti gli altri candidati, ovvero Federica Brignone (sci alpino), Michela Moioli (snowboard), Federico Pellegrino (sci di fondo) e Dominik Windisch (biathlon). La discesista bergamasca mette a segno una doppietta compiuta da pochi in passato. Gli altri plurivincitori nella storia dell’ambito riconoscimento sono stati: Maurilio De Zolt (1985 ...

Sci alpino - cinque gli slalomisti in raduno in Svezia : Manfred Moelgg guida il gruppo azzurro : slalomisti di Coppa del mondo in Svezia, li raggiungerà anche Vinatzer L’appuntamento è per domenica 4 novembre a Kabdalis, in Svezia. Gli atleti che voleranno in Scandinavia sono cinque: Fabian Bacher, Stefano Gross e Manfred Moelgg, che fanno parte del gruppo di slalom di Coppa del mondo, più Federico Liberatore e Simon Maurberger, che rientrano nel team discipline tecniche di Coppa Europa. A loro si aggiungerà anche il giovane ...

Sci alpino - Italia dello slalom in allenamento a Kabdalis : gli azzurri convocati - ci sono Gross e Moelgg : La stagione invernale è ormai entrata nel vivo, per gli uomini la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino deve ancora iniziare visto il rinvio del gigante di Soelden e l’attenzione si sposta verso le prove di Levi (slalom il 18 novembre). Nel frattempo l’Italia dello slalom si sposta a Kabdalis (Svezia) per un lungo periodo di allenamento da domenica 4 novembre a giovedì 15 novembre. La nostra Nazionale sarà composta da cinque ...

Sci alpino - quando torna in gara Sofia Goggia? I tempi di recupero dall’infortunio - possibile rientro a Cortina. Obiettivo Mondiali : Sofia Goggia si era allenata duramente nel corso dell’estate stimolata da un grande sogno nel cassetto: provare a vincere la Coppa del Mondo assoluta di sci alpino, impresa mai riuscita a nessuna italiana. Il progetto è stato invece rinviato all’annata 2019-2020 a causa di un brutto infortunio in cui la campionessa olimpica di discesa libera è incappata lo scorso 19 ottobre nel corso di un allenamento di gigante a Hintertux, in ...

Sci alpino - Vivien Insam : “Sono pronta al rientro. In slalom andiamo forte in allenamento - dobbiamo ripeterci in gara” : 4 gennaio 2011: Manuela Moelgg giunse terza nello slalom di Zagabria. Da allora l’Italia non ha più ottenuto alcun podio in Coppa del mondo tra i rapid gates in campo femminile. Una crisi lunghissima, se consideriamo che in 10 anni sono maturate appena due top3 nel circuito maggiore (oltre alla Moelgg, da segnalare il secondo posto di Nicole Gius il 4 gennaio 2009, sempre a Zagabria). L’ultima vittoria risale invece al 29 dicembre ...

Sci alpino - doppio appuntamento di Coppa Europa ad Andalo giovedì 13 e venerdì 14 dicembre : Il 13 e 14 dicembre torna la Coppa Europa femminile alla Paganella con un doppio gigante ad Andalo La Coppa Europa di sci alpino ha ormai preso dimora fissa ad Andalo e nella Skiarea Dolomiti Paganella, che giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 torneranno a ospitare un doppio appuntamento del circuito continentale femminile, organizzato in tandem da Ski Team Paganella e Consorzio Paganella Ski. Teatro delle due giorni, che prevede la ...

Sci alpino - il gigante maschile cancellato a Soelden verrà recuperato il 20 dicembre a Saalbach-Hinterglemm : Saalbach-Hinterglemm recupererà giovedì 20 dicembre il gigante maschile cancellato a Soelden Sarà la località austriaca di Saalbach-Hinterglemm a recuperare il gigante maschile cancellato domenica 28 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Lo ha comunicato la Federazione Internazionale dello Sci, confermando gli stessi orari di partenza: prima manche alle ore 10.00, seconda alle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : il gigante maschile di Soelden verrà recuperato a Saalbach-Hinterglemm - niente Alta Badia : Il gigante maschile cancellato ieri a Soelden a causa della fitta nevicata sarà recuperato giovedì 20 dicembre a Saalbach-Hinterglemm, altra località austriaca che dunque ha avuto la meglio sulla candidatura dell’Alta Badia che ieri sembrava essere l’indiziata principale per ospitare il recupero nella giornata di martedì 18 dicembre. Questo gigante di Coppa del Mondo diventerà dunque il quinto stagionale dopo quelli di Beaver Creek ...