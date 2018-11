Sanzioni Iran | gli Usa esentano Italia e Grecia e altri 6 paesi

Iran : gli Usa esentano l'Italia e altri 7 Paesi dalle Sanzioni : C'è anche l'Italia tra i Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono...

L'Italia sarà tra gli otto Paesi esentati dalle Sanzioni imposte dagli Usa all'Iran : L'Italia è tra gli otto Paesi temporaneamente esentati dalle sanzioni Usa sul petrolio iraniano. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aggiungendo che gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Giappone, Grecia e Taiwan. La Ue come previsto non godrà di tali esenzioni.L'Italia, dunque, potrà continuare a comprare il greggio da Teheran senza incorrere nel regime sanzionatorio ripartito il 5 ...

Iran - esercitazioni militari in risposta al ritorno delle Sanzioni Usa : L'Iran deve affrontare una ' situazione di guerra '. È quanto sostenuto dal presidente Iraniano, Hassan Rouhani, a seguito della reintroduzione delle sanzioni degli Stati Uniti all'Iran. Il presidente ...

Usa Iran al via le nuove Sanzioni - : Al via il nuovo round di misure contro l'economia degli ayatollah. È l'inizio dell'ennesima escalation di tensione tra Washington e Teheran, anche se le ragioni di questa mossa non sono geopolitiche ma rispondono a una logica di politica ...

Trump - da oggi in vigore Sanzioni all’Iran su settore energetico e finanziario. Teheran : “Venderemo il nostro petrolio” : Uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale che ha portato alla presidenza Donald Trump diventa realtà. oggi Washington ritorna ad imporre unilateralmente dure sanzioni sul settore energetico e sul sistema finanziario iraniano, silurando l’accordo Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), e rinnegando nei fatti il percorso di dialogo intrapreso dalla precedente amministrazione Obama. Il tutto a ridosso delle elezioni di midterm e ...

Sono tornate le Sanzioni statunitensi all’Iran : Tutte quelle cancellate dopo la firma dell'accordo sul nucleare iraniano, cioè le più dure: Trump sta facendo tre scommesse, ma potrebbe perdere la più importante

Trump : “Sanzioni all’Iran sono le più dure mai imposte”. A Teheran bruciano bandiera Usa : Le dure sanzioni annunciate da Trump scatteranno tra poche ore. Questa mattina in Iran: migliaia di persone e studenti sono scesi in piazza davanti all'ex ambasciata degli Stati Uniti di Teheran e in altre città, urlando slogan come 'abbasso gli Usa' e 'abbasso Israele'. Durante le contestazioni sono state bruciate una bandiera degli Stati Uniti e a una dello Stato ebraico.Continua a leggere

Iran : Sanzioni USA scattano domani. Esenzioni solo per 6 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - proteste contro Usa per il ripristino delle Sanzioni : “Morte all’America”. Trump : “Sono le più dure mai imposte” : Sono scesi in piazza a centinaia, bruciando le bandiere Usa al grido di “morte all’America” e sventolando cartelli con le immagini di Donald Trump ridicolizzato. L’Iran è sceso in piazza contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’anniversario dell’occupazione dell’ambasciata Usa di Teheran e alla vigilia del ripristino delle sanzioni americane dopo l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare. “Saranno ...

Iran - proteste contro Trump per il ripristino delle Sanzioni. Bruciate bandiere Usa : “Morte all’America” : Sono scesi in piazza a centinaia, bruciando le bandiere Usa al grido di “morte all’America” e sventolando cartelli con le immagini di Donald Trump ridicolizzato. Così i cittadini dell’Iran, alla vigilia del ripristino delle sanzioni americane dopo l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare, hanno celebrato il 39° anniversario dell’occupazione dell’ambasciata americana di Teheran. Era il 4 ...