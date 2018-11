Samsung lascia intravedere lo smartphone pieghevole Sarà svelato il 7 novembre?

Patch di ottobre su Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone : aggiornamento XXU2BRJ3 rilasciato : Il Samsung Galaxy S9 Plus brand Vodafone raccoglie l'aggiornamento di ottobre, quello contraddistinto dall'ultima Patch di sicurezza fin qui concepita dall'esperienza di Google. Il pacchetto corrisponde alla sigla G965FXXU2BRJ3, con CSC G965FOVF2BRJ1 e CHANGELIST 14479316; la build date, invece, risale al 5 ottobre. Oltre alle correzioni predisposte per coprire le falle scoperte nell'ultimissimo periodo, l'upgrade, che ricordiamo essere stato ...

Galaxy Note 9 : Samsung rilascia l’aggiornamento per il tasto Bixby : Samsung ha finalmente rilasciato l’aggiornamento ufficiale che permette ai possessori di Galaxy Note 9 controllare meglio il tasto fisico dedicato a Bixby.A forte richiesta da parte della comunità, finalmente l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per l’applicazione Bixby che permette di cambiare il comportamento del tasto fisico che attiva l’assistente vocale.Galaxy Note 9: Samsung aggiorna il ...

Apple lascia solo le “briciole” dei profitti globali - Huawei accorcia su Samsung - bene OnePlus : Secondo i dati diffusi da Counterpoint Research, è Apple a fare la parte del leone per quanto riguarda i profitti e lo share tra i dispositivi "premium". Samsung si fa recuperare da Huawei, mentre OnePlus entra in top 5 per share nella fascia 400-600 dollari. L'articolo Apple lascia solo le “briciole” dei profitti globali, Huawei accorcia su Samsung, bene OnePlus proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7 - Galaxy C7 - Galaxy A8+ (2018) - Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S7, Galaxy C7, Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016). Curiosi di conoscere le novità? L'articolo Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7, Galaxy C7, Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star e Galaxy A8 (2016) proviene da TuttoAndroid.