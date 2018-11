Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato in bianco

Altro indizio sulla rivoluzione del design per il Samsung Galaxy S10 : quante differenze con S9 : Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la presentazione del Samsung Galaxy S10. Certo, mancano tre mesi abbondanti ad uno degli eventi più attesi da coloro che aspettano di capire quali saranno i suoi punti di forza prima di procedere eventualmente con il suo acquisto, ma già oggi 5 novembre possiamo raccogliere in Rete alcuni indizi molto interessanti sui suoi elementi che probabilmente consentiranno di differenziarlo rispetto al Samsung ...

Tutto pronto per il Samsung Galaxy pieghevole - anche il logo (foto) : Galaxy X o F? : Imminente più che mai il Samsung Galaxy pieghevole, sia che si chiami Samsung Galaxy X che Galaxy F? Sulla nomenclatura del device ci sono ancora tanti dubbi, ma sul fatto che il nuovo top di gamma sarà decisamente una rivoluzione lato design e funzionalità, al contrario, ci sono solo certezze. I profili social ufficiali del produttore Samsung hanno lanciato un indizio per nulla velato sul Samsung Galaxy pieghevole che verrà. Come visibile in ...

Il display quasi senza cornici del Samsung Galaxy S10 potrebbe essere stato svelato dalla beta di Android 9 Pie : dalla nuova versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere arrivata un'interessante anticipazione sul Samsung Galaxy S10

Prima il Samsung Galaxy S10 - poi il Galaxy X : le ultimissime anticipazioni : I lavori per la realizzazione del Samsung Galaxy S10 sono volti al termine: da qui alla sua presentazione, fissata per la fine del prossimo febbraio, ci sarà spazio soltanto ad un impegno di affinamento software da parte del team di sviluppo. Tutto procede secondo i piani in casa del produttore sudcoreano, che, come ormai da tradizione, dovrebbe far debuttare il top di gamma 2019 a ridosso del MWC di Barcellona. Un altro discorso va fatto per ...

Strano trend per Samsung Galaxy S9 e S8 il 4 novembre : differenza di prezzo minima : Ci sono notizia davvero interessanti da poter condividere con voi oggi 4 novembre, nel caso in cui doveste essere realmente interessati all'acquisto di un Samsung Galaxy S9, o in alternativa di un Galaxy S8. I due più recenti esponenti della tanto popolare serie S, infatti, complice l’arrivo sul mercato del Note 9 di recente hanno toccato con mano un importante abbassamento del prezzo. Questo, almeno, per quanto concerne le principali promozioni ...

Preoccupano gli effetti della patch di ottobre per Samsung Galaxy S7 : situazione il 4 novembre : Si discute moltissimo in questi giorni a proposito dell'aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S7, con un chiaro riferimento ai modelli che sono stati commercializzati in Italia senza brand. Come vi ho riportato alle porte del weekend sulle nostre pagine, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione del pacchetto software nel corso Paese, con tanto di link al download, anche se al momento non poche persone affermano ...

Samsung termina la fase di sviluppo di Galaxy S10 - nel 2019 lo smartphone pieghevole : Samsung Galaxy S10 termina la fase di ricerca e sviluppo, pronto per gli ultimi aggiustamenti, mentre lo smartphone pieghevole arriverà nel 2019.

Samsung Galaxy S10 : niente scanner dell’iride - arriva il Face Unlock? : Più ci avviciniamo a MWC 2019, più i rumors su Samsung Galaxy S10 aumentano. L’ultimo uscito in rete è stato diffuso dalla testata sudcoreana ETNews che ha dichiarato che Samsung abbandonerà lo scanner dell’iride sul leggi di più...

Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Always On Display farà risparmiare batteria ai Samsung Galaxy con Android Pie : nuovo filmato : Uno degli aspetti più interessanti da valutare sui Samsung Galaxy una volta installato l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sarà senza ombra di dubbio Always On Display. Chiaramente il discorso riguarderà in prima battuta i Samsung Galaxy S9 ed S8, al punto che già un paio di settimane fa sulle nostre pagine ci siamo soffermati sulla questione, raccogliendo alcune anticipazioni per comprendere effettivamente cosa dovremo aspettarci ...

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 introdurrà il doppio tocco per accendere lo schermo e mostrare l'Always On Display : La Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie porterà su Samsung Galaxy S9 la possibilità di risvegliare lo schermo con un doppio tocco del dito.

Scalda i motori il Samsung Galaxy S9 : in arrivo la beta di Android Pie in Europa - uscita vicina : Necessario come non mai un approfondimento per quanto concerne il Samsung Galaxy S9, in relazione al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. O comunque a proposito dell'avvio del programma beta anche qui in Europa. Di recente abbiamo analizzato soprattutto alcune anticipazioni software legate al pacchetto software, come è normale che sia e come avvenuto nella giornata di ieri, ma è normale che in tanti si chiedano quali ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Samsung Galaxy S10 avrà un lettore ultrasonico nel display - e la sua tecnologia sarà un'esclusiva Samsung per alcuni mesi : Samsung Galaxy S10 dovrebbe sacrificare il riconoscimento dell'iride, il sistema di sblocco introdotto sullo sfortunato Galaxy Note 7 e mai più abbandonato