Salvini risponde a Elisa Isoardi ed agli italiani | la rottura tra i due diventa un affare

"Ho amato - ho perdonato. Peccato qualcuno aveva altre priorità". Matteo Salvini risponde alla Isoardi : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona ...

Il geologo Mario Tozzi risponde a Salvini : Io ambientalista da salotto? Ma se non ho neanche la scrivania... : Mario Tozzi interviene sulla polemica lanciata dal vicepremier Salvini, che ha puntato il dito contro gli "ambientalisti da salotto" accusandoli di essere la concausa dello smottamento che sta travolgendo l'Italia. Il geologo, intervistato da Circo Massimo di Radio Capital, replica: "Se sono ambientalista da salotto? Sto sempre in giro e non ho neanche una scrivania".--Tozzi: "Se sono ambientalista da salotto? Sto sempre in giro e non ho neanche ...

Renzi risponde a Salvini : "L'Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa all'ambientalismo da salotto, io all'abusivismo edilizio . Chiedo al Governo di recuperare il progetto Casa Italia di Renzo Piano. È stata la ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi? Lei risponde così : “La lontananza sai è come il vento….” : Dagospia e Striscia la Notizia non hanno dubbi: Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono in crisi. I gossip si inseguono da settimane senza che ci fossero però conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Ma il settimanale Oggi ha contattato la conduttrice de La Prova del Cuoco per chiederle un commento a riguardo e la sua risposta è stata alquanto sibillina. In risposta infatti, Elisa Isoardi si è limitata a citare la sua canzone preferita, ...

Bolsonaro risponde a Salvini : 'Il nostro regalo all'Italia? Sarà Battisti'' : ... se diventerà presidente, il noto terrorista rosso Cesare Battisti, condannato all'ergastolo, da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo, verrà finalmente ...

Cittadinanza - Elizabeth risponde a Salvini : "Non si puniscono 300mila nuovi italiani per educarne cento" : La ragazza straniera che aveva scritto al ministro dell'Interno sull'allungamento (da 2 a 4 anni) dei tempi per diventare italiani: "Non siamo numeri ma persone"

Spread - Salvini a Draghi : 'Se qualcuno vuole speculare sappia che il Paese risponderà' : "Sulla manovra finanziaria non faremo mezzo passo indietro. Se dovesse arrivare una multa per infrazione dall'Europa non sarebbe la prima: paghiamo già 600 milioni di euro all'anno in multe". Così il ...

Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini : "La Lega non conosce Roma" : Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini: "La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle ...

Salvini risponde alle critiche Ue : “Può mandare letterine fino a Natale - non cambiamo la manovra” : «Da Bruxelles possono anche mandare 12 letterine, da qui fino a Natale, ma la manovra non cambia», ha ribadito a Rtl 102,5 il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini commentando la bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue. «Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». ...

Notizie spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : spread a 315.50 - mentre Salvini risponde alla Commissione : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

La Francia risponde a Salvini sui migranti a Claviere : “Nel video procedura conforme alla prassi” : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese «mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo». ...

