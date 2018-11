Salvini | riforma prescrizione nel contratto | va fatta ma bene

Riforma prescrizione - Bonafede : “È nel contratto”. Salvini : “No a processi infiniti” : È ancora stallo tra Lega e M5S sul ddl anticorruzione. Il ministro della Giustizia: "La Riforma della prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau". Salvini: "L'importante è farle bene queste riforme, evitando che i processi durino all'infinito, altrimenti è una sconfitta per tutti". Prova a mediare il premier Conte.Continua a leggere

Riforma giustizia e prescrizione - Salvini : 'Si faranno' : "Riforma della giustizia, e anche della prescrizione, sono nel contratto di governo e diventeranno realtà: mettere in galera mafiosi e corrotti è una priorità della Lega": lo ha detto Matteo Salvini ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Giustizia - l'affondo di Salvini ai 5 Stelle : 'Riforma è nel contratto ma non con emendamenti. No processi infiniti' : Quello del vicepremier leghista è un chiaro riferimento al tentativo del Movimento di far passare lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ma i leader del Carroccio sono convinti di ...

Giustizia : Salvini - va riformata ma senza emendamenti : Quando gli si fa notare che con il 30% Salvini potrebbe chiedere per sé Palazzo Chigi, risponde: "secondo le regole della politica è sicuramente così, ma Salvini neanche privatamente ha mai espresso ...

Sulla prescrizione Salvini avverte il M5s : 'La prescrizione non si riforma con un emendamento' : E' il messaggio del leader leghista all'alleato di governo, dopo il botta e risposta tra i ministri Bonafede e Bongiorno. Ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ribadisce: ...

Giustizia : Salvini - la riforma si farà - così come quella della prescrizione : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "La riforma della Giustizia è nel contratto di governo, così come la riforma della prescrizione, e quindi si faranno, ma non a colpi di emendamento in Commissione". Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Belluno

Prescrizione - Salvini : “La riforma va fatta bene”. Giorgetti : “Diversa nel contratto”. Ma Fraccaro : “È una misura di civiltà” : “La riforma della giustizia e anche della Prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo. Però, la giustizia è affare delicatissimo: se ci si mette mano, bisogna farlo bene”. Il giorno dopo lo scontro nel governo per la riforma della Prescrizione, una “bomba nucleare” secondo la Lega, il vicepremier Matteo Salvini prova a fare il pompiere. Senza però spiegare se il “bene” sono le parole di Giulia ...

Salvini : riforma prescrizione - ma cautela : 10.00 "Quello che firmo io mantengo,gli impegni che prendo li rispetto. La riforma della giustizia e anche della prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo.Però, la giustizia è affare delicatissimo:se ci si mette mano,bisogna farlo bene". Lo dice il vicepremier Salvini al "Corriere della sera" sulla polemica per l' emendamento M5s al Dl anticorruzione per sospendere la prescrizione nei processi dopo il primo grado."Io dico ...

Salvini : «Prescrizione? Non si riforma così. Il contratto è sacro - ma...» : Il leader della Lega: «Io rispetto gli impegni presi, ma vale per tutto: reddito di cittadinanza, Fornero, analisi sulle grandi opere... Non parlo di manine, ma avevo inserito una norma nel dl fiscale, e il testo finale è uscito in un altro modo...»

RIFORMA PENSIONI 2019/ Salvini-Di Maio - il piano B : Quota 100 “meno generosa” (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:50:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ I conti che non tornano tra Boeri - Di Maio e Salvini : Dopo il varo della manovra il Governo punta su una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 100. Ma non è facile far quadrare i conti. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ I paletti da fissare per aiutare (davvero) i disoccupati, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni, di G. Cazzola

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ La domanda di Elsa Fornero per Salvini (ultime notizie) : Quota 100 e Riforma pensioni. La domanda di Elsa Fornero per Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 ottobre(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...