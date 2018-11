Salvini | ambientalismo da salotto o politica da bar?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) In Italia si muore di maltempo e Matteodichiara che è colpa di un “Malintesodache non ti fanno toccare l’alberello. E poi l’alberello e il torrentello ti presentano il conto”. Poteva prendersela con l’abusivismo, i condoni, l’assenza di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, le speculazioni edilizie, con un Paese fondato sull'”economia del cemento”, con l’assenza di serie politiche di abbandono delle fonti fossili, e invece no, se l’è presa con gli ambientalisti, usando morti e disastri che hanno stravolto il paesaggio per attaccare quelle comunità che, in piena desertificazione, ancora riescono a portare avanti ragionamenti e idee spesso in opposizione non solo con il governo cherappresenta ma con tutto l’arco costituzionale, da destra a sinistra. ...