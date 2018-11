Ryanair cerca lavoratori | assunzioni in vista | le posizioni richieste e come candidarsi

fanpage

(Di lunedì 5 novembre 2018) Se l'idea di lavorare in alta quota vi ha sempre intrigati segnatevi queste date sul calendario. Rynair, la celebre compagnia aerea low cost irlandese, ha infatti programmato per tutto il mese di novembre in giro per l'Italia una serie di Cabin Crew Day indelle prossimedi personale previste dall'azienda.