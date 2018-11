Roma | rifiuti Malagrotta | Cerroni assolto dall' accusa di associazione a delinquere

Roma - rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di una associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - rifiuti dappertutto : Via del Corso sembra una discarica : LaPresse, Centinaia di sacchetti di immondizia in via del Corso, una delle arterie principale del centro di Roma: lo sciopero di Ama, la società che si occupa di raccolta rifiuti, ha trasformato il ...

Rifiuti : il Tribunale di Roma assolve Cerroni e i suoi collaboratori : Non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Lo ha stabilito, dopo otto ore di camera di consiglio, la prima sezione penale del Tribunale di Roma che ha assolto, per non aver commesso il fatto, Manlio Cerroni, l'ex patron della discarica di Malagrotta, dall'accusa di essere capo e promotore di un sodalizio criminoso che si è ...

Monopolio dei rifiuti a Roma - Cerroni assolto dall'accusa di associazione a delinquere : Per il business dell'immondizia il pm aveva chiesto 6 anni di carcere per l'ex patron della discarica di Malagrotta

Roma : derubata mentre intenta a gettare rifiuti - un arresto : Roma – Si e’ fermata con l’autovettura vicino ad un contenitore dell’immondizia, a Roma, e mentre era intenta a gettare i rifiuti, con la scusa di chiederle alcune informazioni e’ stata avvicinata da uno straniero. Nel frattempo, approfittando della distrazione della donna, un complice ha aperto lo sportello dell’auto rubandole la borsa. Accortasi di quanto stava accadendo, la vittima ha cercato in tutti i ...

“Roma dice basta” : tra rifiuti - buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Roma - degrado e rifiuti a Villa Borghese. La denuncia : “Parco abbandonato a se stesso”. Il Comune : “A breve nuovi lavori” : “Vedi qui? Qui è pieno di topi, escono a centinaia”. Paola alza le mani mostrando le fessure a livello della strada all’ingresso principale di Villa Borghese. Fa parte del Comitato difesa di Villa Borghese, che da anni lotta per la riqualificazione di questa Villa storica nel cuore di Roma. Macchine, furgoni in divieto di sosta, pullman turistici, cantieri. “Manca la pulizia, la manutenzione del verde, dell’asfalto. Mancano regole: ognuno entra ...

Roma - 42enne picchiato dal branco : cercava di non far scaricare i rifiuti in un parco : Sono stati attimi di terrore [VIDEO] quelli vissuti sabato pomeriggio 20 ottobre 2018 da un muratore romeno, un 42enne che vive da anni a Fiumicino, vicino Roma. L'uomo, intorno alle 18, ha notato un gruppo di individui scaricare rifiuti nei pressi di un parco semi abbandonato a Isola Sacra, precisamente tra via del Faro e via Scagliosi. L'uomo, con molta gentilezza, ha fatto presente al gruppo di non scaricare lì i bidoni poiché si tratta di ...

Roma - videodenuncia sui rifiuti nelle strade. E Renzi attacca : “Uno schifo. Colpa del mio carattere anche questo? : Il video mostra una strada della periferia di Roma occupata dai rifiuti per decine e decine di metri. Matteo Renzi, su Twitter, lo ha rilanciato con queste parole: “Noi sulle periferie avevamo stanziato due miliardi di euro che ci hanno cancellato. Loro neanche mandano i camion della nettezza urbana. Uno schifo”. Per poi aggiungere: “Colpa del mio carattere anche questo?”. I riferimenti sono, da una parte, al bando ...

Roma - la città è invasa anche dai rifiuti abusivi dei Comuni confinanti : Roma invasa, anche, dai rifiuti abusivi. È la denuncia del direttore esecutivo dell"Ama Massimo Bagatti. Il quantitativo di immondizia scaricata nei cassonetti delle vie consolari dai residenti dei Comuni limitrofi, infatti, corrisponde a quella prodotta da città come Messina o Verona."Ci sono anche ditte ed aziende di città vicine che dovrebbero smaltire secondo la legge sui rifiuti speciali e, invece, utilizzano il nostro territorio per ...

Costa : su situazione rifiuti Regione Lazio e Comune Roma si stanno avvicinando : Roma – “Non ci sara’ la prossima settimana l’incontro” tra il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il prefetto di Roma, Paola Basilone, sulla vicenda del piano rifiuti del Lazio e in particolare del sito per la discarica di Roma. Lo ha detto lo stesso Costa a margine di un evento. “Ma la cosa importante- ha aggiunto Costa- e’ che si sta ...

Rifiuti Roma - verso l’intesa tra Comune - Regione e Ministero : un impianto di trattamento “a freddo” a Colleferro : Un impianto di trattamento “a freddo” nel vicino Comune di Colleferro che permetta alla città di Roma di “chiudere il ciclo dei Rifiuti”. Esiste finalmente una strada condivisa fra Comune, Regione e Ministero per superare la crisi dei Rifiuti a Roma. Un modus operandi che non prevede inceneritori e nuove discariche. E questa è già una notizia, considerando che le istituzioni capitoline hanno brancolato per nel buio per almeno 5 anni, ovvero ...