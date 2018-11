Roma | pullman bloccato su GRA | lunghe file verso Appia

Roma in ostaggio dei pullman in attesa che arrivi il piano capitolino : In uno slogan: Roma è ostaggio dei pullman. Giganti della strada che spesso si trasformano in strumenti di morte. Il 19 luglio, in corso Vittorio Emanuele, un bus turistico ha investito e ucciso la ...

Roma - VICEPREFETTO INVESTITO DA BUS TURISTICO/ Ultime notizie - l’autista del pullman “Ho cercato di evitarli” : ROMA, VICEPREFETTO INVESTITO da bus TURISTICO, Ultime notizie. L'autista del bus "Ho cercato di evitarli ma non ce l'ho fatta". Forse un guasto alla base del drammatico incidente(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:43:00 GMT)

Roma - 54enne muore investito da pullman : 14.51 Un uomo di 54 anni è stato investito da un bus turistico, nel centro di Roma, ed è morto. L'incidente si è verificato in via Cavour. In base alle prime testimonianze, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada sulle strisce, in compagnia della moglie, rimasta illesa. Il pullman è stato sequestrato e l'autista sarà sottoposto ai test per alcol e droga.

Manifestazione Pd : domenica a Roma in piazza del Popolo con 6 treni - 200 pullman e tutti i 'big' : Roma - Con gli impegni sulla manovra appena sottoscritti in Consiglio dei Ministri , la Manifestazione del Partito Democratico di domani, in piazza del Popolo, alle 14,, si carica di nuove aspettative.

Migranti della Diciotti a Ventimiglia su un pullman del Baobab : “A Roma erano in pericolo” : Sono stati identificati a Ventimiglia 34 Migranti di nazionalità eritrea sbarcati dalla nave Diciotti. Sono arrivati nella cittadina al confine con la Francia a bordo di un pullman organizzato dall'associazione Baobab Experience dopo la retata dello scorso venerdì dietro la stazione Tiburtina: "Li abbiamo protetti dalla pressione dei media e dalle manifestazioni xenofobe".Continua a leggere